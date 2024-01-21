البرلمان العربي: استكمال إجراءات إقامة دعوى بالمحكمة الجنائية الدولية للتحقيق بجرائم اسرائيل

(MENAFN
- Jordan News Agency)
القاهرة 18 كانون الثاني (بترا)- ناقشت لجنة فلسطين بالبرلمان العربي في اجتماعها الثاني بالقاهرة اليوم الخميس برئاسة رئيسه عادل بن عبدالرحمن العسومي العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية والقدس
وأكد العسومي استكمال إجراءاته بشأن الدعوى المقدمة من البرلمان العربي للمحكمة الجنائية الدولية للتحقيق بجرائم إسرائيل، داعيا المجتمع الدولي والأطراف الفاعلة للتدخل الفوري والضغط على القوة القائمة بالاحتلال لوقف العدوان وحماية المدنيين العزل من الأطفال والنساء والشيوخ.
ودعت اللجنة الى إجبار دولة على الانصياع لإرادة السلام المستندة للقانون الدولي، مؤكدة موقف البرلمان العربي الثابت والداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.
--(بترا)
ن ا/م ق/اح
18/01/2024 18:13:55
MENAFN21012024000117011021ID1107746458
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