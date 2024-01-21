البرلمان العربي: استكمال إجراءات إقامة دعوى بالمحكمة الجنائية الدولية للتحقيق بجرائم اسرائيل

MENAFN - Jordan News Agency)



القاهرة 18 كانون الثاني (بترا)- ناقشت لجنة فلسطين بالبرلمان العربي في اجتماعها الثاني بالقاهرة اليوم الخميس برئاسة رئيسه عادل بن عبدالرحمن العسومي العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية والقدس

وأكد العسومي استكمال إجراءاته بشأن الدعوى المقدمة من البرلمان العربي للمحكمة الجنائية الدولية للتحقيق بجرائم إسرائيل، داعيا المجتمع الدولي والأطراف الفاعلة للتدخل الفوري والضغط على القوة القائمة بالاحتلال لوقف العدوان وحماية المدنيين العزل من الأطفال والنساء والشيوخ.

ودعت اللجنة الى إجبار دولة على الانصياع لإرادة السلام المستندة للقانون الدولي، مؤكدة موقف البرلمان العربي الثابت والداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.

--(بترا)

ن ا/م ق/اح

18/01/2024 18:13:55