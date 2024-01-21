النقابة العامة للألبسة تنظم حملة للتبرع بالدم دعماً لأهالي غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 18 كانون الثاني (بترا)- نظمت النقابة العامة لتجار الألبسة والأقمشة، اليوم الخميس، حملة للتبرع بالدم دعماً لأهالي قطاع غزة، بالتعاون مع مديرية بنك الدم في وزارة الصحة.

وقال رئيس النقابة سلطان علان، إن الحملة جاءت دعماً للأهل في قطاع غزة الذين يتعرضون لعدوان إسرائيلي غاشم، وكجزء من الواجب الوطني والإنساني لمساعدتهم والوقوف معهم، مشيراً إلى أن النقابة شاركت في الوقفات التضامنية الشعبية والنقابية منذ بداية العدوان على غزة، وجمعت التبرعات الخيرية العينية والنقدية للأشقاء الفلسطينيين في القطاع .

وشهدت حملة التبرع بالدم إقبالاً من التجار والمواطنين بموقع النقابة في جبل الحسين.

--(بترا)

ع ع/م ق/رق

18/01/2024 18:05:37