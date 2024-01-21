الصحة الفلسطينية: 172 شهيدا في غزة خلال الـ24 ساعة الماضية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 18 كانون الثاني (بترا)- قال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة الدكتور أشرف القدرة، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 15 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 172 شهيدا، و326 إصابة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشار إلى أنه في اليوم الـ104 للعدوان الاسرائيلي الغاشم على القطاع، فإن عدد من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وأوضح القدرة في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 24620 شهيداً، و61830 مصاباً منذ 7 تشرين الأول الماضي.

وأضاف أن الإنتهاكات الإسرائيلية أدت إلى استشهاد 337 من الكوادر الصحية، واعتقال 99 منهم على رأسهم مدراء مستشفيات شمال غزة، وأن الاحتلال تعمد استهداف 150 مؤسسة صحية، ما أدى إلى خروج 30 مستشفى و53 مركزا صحيا عن الخدمة، واستهداف 122 سيارة إسعاف.

وسجلت وزارة الصحة إصابة أكثر من 8 آلاف حالة بعدوى التهابات الكبد الوبائي الفيروسي من نوع A، نتيجة الاكتظاظ وتدني مستويات النظافة الشخصية في أماكن النزوح التي تتابعها الطواقم الطبية الحكومية فقط، ومئات حالات الإجهاض والولادة المبكرة نتيجة الذعر والهروب القسري تحت القصف الوحشي، إذ أن عدم توفر الرعاية الصحية في أماكن النزوح وصعوبة الوصول للمستشفيات يعرض حياة نحو 60 ألف سيدة حامل لخطر مضاعفات الحمل.

وحذر القدرة من التداعيات الخطيرة لنفاد غاز النيتروز في غرف العمليات، ما يعرض حياة مئات الجرحى وحالات إنقاذ الحياة للخطر، مبينا أن الوزارة تحذر من مضاعفات صحية خطيرة يتعرض لها 350 ألف مريض مزمن نتيجة عدم توفر الأدوية وعدم دخولها لقطاع غزة.

وبين أن مختبرات المستشفيات عاجزة عن إجراء الفحص المخبري للدم (CBC) نتيجة نقص المواد الخاصة به، ونفاد 60 بالمئة من المواد الخاصة بالفحوصات المخبرية والفيروسية المختلفة.

ونوه إلى أنه لازال 10 آلاف مريض بالسرطان يتعرضون لمضاعفات خطيرة تودي بحياة عشرات المرضى يوميا، نتيجة عدم توفر الأدوية وانعدام الرعاية الصحية في أماكن النزوح بعد خروج مستشفى الصداقة التركي عن الخدمة.

وقال إن الاستهداف المباشر والمستمر لمحيط مستشفيات الوسط وخانيونس، يهدد حياة آلاف الجرحى والمرضى والأطفال الخدج والنازحين، وتسبب بفقدان حياة العشرات منهم نتيجة اضطرار ذويهم الهروب بهم من تحت القصف، إضافة إلى اكتظاظ مستشفى تل السلطان للولادة، ومستشفى ابو يوسف النجار ومراكز الرعاية برفح.

ولفت القدرة إلى أن البنية التحتية الصحية والبيئية في رفح هشة للغاية وعاجزة عن الاستجابة لحاجة أكثر من 1.3 مليون نازح، فيما لا يزال الاحتلال الإسرائيلي يتحكم في حجم ونوعية ومسار المساعدات الطبية لإبقاء المنظومة الصحية في حالة انهيار مستمر.

وأشار إلى أنه بعد فرز المساعدات الطبية التي دخلت قطاع غزة، فإن نسبة ما يمكن الاستفادة منه أقل من 30 بالمئة، وهذا يعني أن الكم الأكبر من المساعدات لا تلامس الاحتياجات المطلوبة.

وطالب كافة الأطراف الدولية بوضع آليات جديدة فاعلة وضامنة لتدفق المساعدات الطبية وفق الاحتياجات المعلنة.

كما طالب الدول العربية ودول العالم الحر، بايجاد آليات جديدة تضمن خروج أكثر من 6500 جريح كأولوية عاجلة واستقبالهم في مستشفياتها ومراكزها الصحية، وعمل مسح طبي شامل للنازحين وإجراء تدخلات عاجلة لمنع الكارثة الصحية والإنسانية التي يتعرضون لها بسبب انتشار الأوبئة والمجاعة ونقص المياه الخاصة بالشرب والنظافة الشخصية، داعياً اللجنة الدولية للصليب الأحمر والأمم المتحدة، إلى زيارة المعتقلين من القطاع الصحي والإنساني والإفراج عنهم.

من جهته، أكد المكتب الإعلامي الحكومي بغزة ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 119 صحفياً منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة.

--(بترا)

أ ن/ف م/رق

18/01/2024 18:00:55