العربي للإعلام يوصي بتطوير تشريعات الذكاء الاصطناعي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
تونس 18 كانون الثاني (بترا)- أوصى المؤتمر العربي للإعلام في دورته الثالثة، بتطوير التشريعات لاستخدام الذكاء الاصطناعي لتتناغم مع التشريعات الدولية، مثل اللائحة العامة لحماية البيانات والإصدار المحتمل لقانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي.
كما أوصى المؤتمر في ختام أعماله اليوم الخميس، بإدراج تعليم الذكاء الاصطناعي في جميع المراحل، وتدريب القوى العاملة على مهارات الذكاء الاصطناعي.
ودعا الحكومات إلى وضع سياسات وأطر داعمة للشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي، ودعم البحث العلمي، وتخصيص الموارد داخل هذه المؤسسات لتطوير البنى التحتية التقنية والاستثمار في أدوات الذكاء الاصطناعي التي تعزز عمليات إنشاء المحتوى الإعلامي، وإنشاء برامج تدريبية لتحسين مهارات العاملين في المؤسسات الإعلامية على الاستخدام الفعال لتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وإلى دمج الاعتبارات الأخلاقية المتعلقة باستخدام الذكاء الاصطناعي بالمهن الإعلامية في المناهج التعليمية للإعلاميين الجدد.
وشدد المؤتمر أيضا على تطوير معايير الشفافية والالتزام بها، والامتثال لقوانين حقوق النشر والملكية الفكرية وحماية البيانات، وتشجيع وسائل الإعلام والصحفيين على إعطاء الأولوية للالتزام بالأخلاقيات الصحفية عند استخدام التكنولوجيا.
وكان المؤتمر افتتح أمس الأربعاء في العاصمة تونس، بمبادرة من اتحاد إذاعات الدول العربية، تحت عنوان "الإعلام في عصر الذكاء الاصطناعي: الفرص والرهانات" بحضور وزراء إعلام من دول عربية وبمشاركة واسعة من الجهات المعنية بالنشاط الإعلامي في الوطن العربي.
--(بترا
بترا/ ض ع
18/01/2024 17:50:26
MENAFN21012024000117011021ID1107746454
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