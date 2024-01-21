العربي للإعلام يوصي بتطوير تشريعات الذكاء الاصطناعي

MENAFN - Jordan News Agency)

تونس 18 كانون الثاني (بترا)- أوصى المؤتمر العربي للإعلام في دورته الثالثة، بتطوير التشريعات لاستخدام الذكاء الاصطناعي لتتناغم مع التشريعات الدولية، مثل اللائحة العامة لحماية البيانات والإصدار المحتمل لقانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي.

كما أوصى المؤتمر في ختام أعماله اليوم الخميس، بإدراج تعليم الذكاء الاصطناعي في جميع المراحل، وتدريب القوى العاملة على مهارات الذكاء الاصطناعي.

ودعا الحكومات إلى وضع سياسات وأطر داعمة للشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي، ودعم البحث العلمي، وتخصيص الموارد داخل هذه المؤسسات لتطوير البنى التحتية التقنية والاستثمار في أدوات الذكاء الاصطناعي التي تعزز عمليات إنشاء المحتوى الإعلامي، وإنشاء برامج تدريبية لتحسين مهارات العاملين في المؤسسات الإعلامية على الاستخدام الفعال لتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وإلى دمج الاعتبارات الأخلاقية المتعلقة باستخدام الذكاء الاصطناعي بالمهن الإعلامية في المناهج التعليمية للإعلاميين الجدد.

وشدد المؤتمر أيضا على تطوير معايير الشفافية والالتزام بها، والامتثال لقوانين حقوق النشر والملكية الفكرية وحماية البيانات، وتشجيع وسائل الإعلام والصحفيين على إعطاء الأولوية للالتزام بالأخلاقيات الصحفية عند استخدام التكنولوجيا.

وكان المؤتمر افتتح أمس الأربعاء في العاصمة تونس، بمبادرة من اتحاد إذاعات الدول العربية، تحت عنوان "الإعلام في عصر الذكاء الاصطناعي: الفرص والرهانات" بحضور وزراء إعلام من دول عربية وبمشاركة واسعة من الجهات المعنية بالنشاط الإعلامي في الوطن العربي.

--(بترا

بترا/ ض ع

18/01/2024 17:50:26

