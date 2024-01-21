روسيا: فرض الخطط على الفلسطينيين لن يكتب له النجاح
التاريخ
1/21/2024 1:11:01 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
موسكو 18 كانون الثاني (بترا)- أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن إيجاد تسوية للقضية الفلسطينية لن يتم إلا عبر اللجنة الرباعية الدولية، وجامعة الدولة العربية.
وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس، إن فرض الخطط على الفلسطينيين لن يكتب له النجاح، مشيرا إلى أن روسيا ستطرح مقترحاتها لاستئناف العمل الجماعي لحل القضية الفلسطينية بعيدا عن أي محاولات لاحتكار جهود التسوية.
--(بترا)
س ح/م ف/رق
18/01/2024 17:43:46
MENAFN21012024000117011021ID1107746453
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