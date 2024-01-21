روسيا: فرض الخطط على الفلسطينيين لن يكتب له النجاح

MENAFN - Jordan News Agency)

موسكو 18 كانون الثاني (بترا)- أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن إيجاد تسوية للقضية الفلسطينية لن يتم إلا عبر اللجنة الرباعية الدولية، وجامعة الدولة العربية.

وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس، إن فرض الخطط على الفلسطينيين لن يكتب له النجاح، مشيرا إلى أن روسيا ستطرح مقترحاتها لاستئناف العمل الجماعي لحل القضية الفلسطينية بعيدا عن أي محاولات لاحتكار جهود التسوية.

--(بترا)

س ح/م ف/رق

18/01/2024 17:43:46