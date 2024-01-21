منتخب السباحة يحصد 16 ميدالية في البطولة العربية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 18 كانون الثاني (بترا)- حقق المنتخب الوطني للسباحة، 16 ميدالية ملونة خلال مشاركته في منافسات البطولة العربية الثانية للألعاب المائية، التي أقيمت في الدوحة خلال الفترة من 10 إلى 13 كانون الثاني الحالي.

ونجح المنتخب في حصد 6 ميداليات ذهبية، و3 فضيات و7 برونزيات، ليحل في المركز السادس على سلم جدول الميداليات بين 17 دولة عربية شاركت في المنافسات.

وجاءت الميداليات الذهبية من خلال اللاعبين: هادي العابد 50 متر فراشة فئة 17 - 18 عاما، وسيما الخالدي 50 متر ظهر فئة 13 - 14 عاما، ونتاشا العزوني 50 متر حرة فئة 13 - 14 عاما، وعماد الزين 50 متر حرة فئة 17 - 18 عاما، وعماد الزبن 100 متر حرة فئة 17 - 18 عاما، ونزار الصوفي 100 متر صدر فئة 15 - 16 عاما.

أما الفضية جاءت عبر: نتاشا العزوني ميدالتين 200 متر حرة فئة 13 - 14 عاما، و100 متر حرة، ونزار الصوفي 50 متر صدر فئة 15 - 16 عاما، فيما جاءت الميداليات البرونزية من خلال: كارين بلبيسي 3 ميداليات 800 متر حرة فئة 14 - 15 عاما، و1500 متر حرة، و400 متر متنوع، وسيما الخالدي 200 متر ظهر فئة 13 - 14 عاما، وهادي العابد 100 متر فراشة فئة 17 - 18 عاما، ونتاشا العزوني 400 متر حرة فئة 13 - 14 عاما.

--(بترا)

ض ع/م ف/رق

18/01/2024 17:23:10