منتخب السباحة يحصد 16 ميدالية في البطولة العربية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 18 كانون الثاني (بترا)- حقق المنتخب الوطني للسباحة، 16 ميدالية ملونة خلال مشاركته في منافسات البطولة العربية الثانية للألعاب المائية، التي أقيمت في الدوحة خلال الفترة من 10 إلى 13 كانون الثاني الحالي.
ونجح المنتخب في حصد 6 ميداليات ذهبية، و3 فضيات و7 برونزيات، ليحل في المركز السادس على سلم جدول الميداليات بين 17 دولة عربية شاركت في المنافسات.
وجاءت الميداليات الذهبية من خلال اللاعبين: هادي العابد 50 متر فراشة فئة 17 - 18 عاما، وسيما الخالدي 50 متر ظهر فئة 13 - 14 عاما، ونتاشا العزوني 50 متر حرة فئة 13 - 14 عاما، وعماد الزين 50 متر حرة فئة 17 - 18 عاما، وعماد الزبن 100 متر حرة فئة 17 - 18 عاما، ونزار الصوفي 100 متر صدر فئة 15 - 16 عاما.
أما الفضية جاءت عبر: نتاشا العزوني ميدالتين 200 متر حرة فئة 13 - 14 عاما، و100 متر حرة، ونزار الصوفي 50 متر صدر فئة 15 - 16 عاما، فيما جاءت الميداليات البرونزية من خلال: كارين بلبيسي 3 ميداليات 800 متر حرة فئة 14 - 15 عاما، و1500 متر حرة، و400 متر متنوع، وسيما الخالدي 200 متر ظهر فئة 13 - 14 عاما، وهادي العابد 100 متر فراشة فئة 17 - 18 عاما، ونتاشا العزوني 400 متر حرة فئة 13 - 14 عاما.
--(بترا)
ض ع/م ف/رق
18/01/2024 17:23:10
MENAFN21012024000117011021ID1107746446
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