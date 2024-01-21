التأمين الأردنية تجدد رعايتها لمنتخب النشامى

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 18 كانون الثاني (بترا)- جددت شركة التأمين الأردنية، اتفاقية الرعاية مع الاتحاد الأردني لكرة القدم، لتكون الشركة بموجب الاتفاقية، التأمين الرسمي للاتحاد ومنتخب النشامى.
وجرى توقيع الاتفاقية اليوم الخميس، في مقر اتحاد كرة القدم، بحضور الأمين العام سمر نصار، والمدير العام للشركة جواد جنب، حيث يمتد عقد الرعاية لموسم واحد حتى نهاية العام 2024.
وقالت نصار، إن الاتحاد ماض بخطى ثابتة في تنفيذ استراتيجية الاتحاد التجارية، لتعزيز مصادر الدخل، عبر تنويع منتجاتنا التسويقية، وبناء شراكات متينة ونوعية مع القطاع الخاص.
أضافت "ننتهز الفرصة اليوم بالتزامن مع مشاركة المنتخب الوطني في نهائيات آسيا للمرة الخامسة بتاريخه، لنعلن عن تجديد شراكتنا مع أعرق الشركات الرائدة في مجال التأمين الطبي، ونقف بمسؤولية كبيرة أمام تطلعات وآمال أسرة كرة القدم الأردنية، لتحقيق الإنجازات المرجوة.
بدوره، قال مدير عام الشركة "يسعدنا أن نعلن عن تجديد شراكتنا مع الاتحاد الأردني لكرة القدم، مما يعزز التزامنا بدعم تطوير الرياضة في البلاد وتعزيز الروابط المجتمعية من خلال كرة القدم".
يشار إلى أن شركة التأمين الأردنية التي تأسست عام 1951 تعتبر أقدم شركة تأمين وطنية في الأردن، وتسعى جاهدة لتقديم خدماتٍ استثنائية وحلول تأمينية شاملة لعملائها في الأردن والشرق الأوسط.
--(بترا)
ض ع/ف م/رق
18/01/2024 17:16:58
MENAFN21012024000117011021ID1107746445
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