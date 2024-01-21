التأمين الأردنية تجدد رعايتها لمنتخب النشامى

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 18 كانون الثاني (بترا)- جددت شركة التأمين الأردنية، اتفاقية الرعاية مع الاتحاد الأردني لكرة القدم، لتكون الشركة بموجب الاتفاقية، التأمين الرسمي للاتحاد ومنتخب النشامى.

وجرى توقيع الاتفاقية اليوم الخميس، في مقر اتحاد كرة القدم، بحضور الأمين العام سمر نصار، والمدير العام للشركة جواد جنب، حيث يمتد عقد الرعاية لموسم واحد حتى نهاية العام 2024.

وقالت نصار، إن الاتحاد ماض بخطى ثابتة في تنفيذ استراتيجية الاتحاد التجارية، لتعزيز مصادر الدخل، عبر تنويع منتجاتنا التسويقية، وبناء شراكات متينة ونوعية مع القطاع الخاص.

أضافت "ننتهز الفرصة اليوم بالتزامن مع مشاركة المنتخب الوطني في نهائيات آسيا للمرة الخامسة بتاريخه، لنعلن عن تجديد شراكتنا مع أعرق الشركات الرائدة في مجال التأمين الطبي، ونقف بمسؤولية كبيرة أمام تطلعات وآمال أسرة كرة القدم الأردنية، لتحقيق الإنجازات المرجوة.

بدوره، قال مدير عام الشركة "يسعدنا أن نعلن عن تجديد شراكتنا مع الاتحاد الأردني لكرة القدم، مما يعزز التزامنا بدعم تطوير الرياضة في البلاد وتعزيز الروابط المجتمعية من خلال كرة القدم".

يشار إلى أن شركة التأمين الأردنية التي تأسست عام 1951 تعتبر أقدم شركة تأمين وطنية في الأردن، وتسعى جاهدة لتقديم خدماتٍ استثنائية وحلول تأمينية شاملة لعملائها في الأردن والشرق الأوسط.

--(بترا)

ض ع/ف م/رق

18/01/2024 17:16:58