مالية النواب تناقش موازنة أمانة عمان

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 18 كانون الثاني (بترا)- ناقشت اللجنة المالية النيابية برئاسة النائب الدكتور نمر السليحات، اليوم الخميس، موازنة أمانة عمان الكبرى، والبالغة نحو 488.2 مليون دينار، بارتفاع نحو 13 مليون دينار، مقارنة في إعادة تقدير 2023 .

وقال السليحات، إن النفقات الجارية بلغت نحو 250 مليون دينار، وبلغت نسبة الرواتب نحو 67.3 بالمئة من إجمالي النفقات الجارية، وبقيمة نحو 168 مليون دينار، والنفقات التشغيلية 12 مليون دينار ونحو 69.6 مليون دينار نفقات أخرى، والنفقات الرأسمالية بلغت نحو 183.5 مليون دينار.

وطالب السليحات وضع اللجنة بصورة مشاريع الأمانة، إضافة إلى عجز الموازنة والالتزامات والقروض، مشيرا إلى ما ورد في موازنة الأمانة حول تسديد أقساط قروض بقيمة 40.3 مليون دينار، إضافة إلى موازنة الشركات المملوكة للأمانة ومشاريعها.

من جانبه، أكد أمين عمان الكبرى الدكتور يوسف الشواربة، بحضور مدير المدينة احمد الملكاوي، ونائب مدير المدينة للشؤون المالية والإدارية سامر ياسين، ونائب مدير المدينة للأشغال نبيل الجريري، دور الأمانة في تعزيز الخدمات والمشاريع الحيوية التي تسهم في تحسين وتطوير الخدمات المقدمة، مشيراً إلى سعي الأمانة إلى إقرار خطة استراتيجية طموحة لخمس سنوات خاصة بكافة القطاعات.

وكشف عن تنفيذ عطاء لتحسين تحصيل الذمم على المواطنين، والبالغة نحو 250 مليون دينار، لرفع كفاءات التحصيل من خلال انتشار مكاتب التحصيل في مناطق ومديريات الأمانة كافة.

وبين أن الخطة الموضوعة لموازنة العام الحالي، تتمثل بعدم التوجه لأخذ أي قروض جديدة، والتي تبلغ قيمتها الحالية نحو 750 مليون دينار.

وقال "إن ايصال الخدمات موقوف منذ 2018 وذلك بسبب اعتداء المواطنين على أراضي خزينة الدولة، وذلك من خلال بناء مجمعات تجارية وتأجيرها، كما ويتم إنشاء مجمعات سكنية مخالفة للقانون دون الحصول على رخص البناء وهو تعد واضح على سلامة وحياة المواطنين".

وأشار إلى زراعة نحو 4835 دونما خلال الأعوام (2017-2023) كمساحات خضراء جديدة، وإنشاء 7 حدائق، وتأهيل 77 أخرى، مبينا أن نسبة الاكتفاء الذاتي من إنتاج المشاتل بلغ 76.3 بالمئة، وأن عدد الأشجار والشجيرات المزروعة بلغ 535 ألفا، منها 20 ألفا زرعت في أراضي تلال الفوسفات.

من جانبهم اشار النواب، سليمان أبو يحيي، عمر النبر، نضال الحياري، فريد الحدا، على الطراونه، خالد البستنجي، رمزي العجارمه، عبدالرحمن العوايشه، ظرار الحراسيس، ناجح العدوان، هايل عياش، إلى عدد من الملاحظات، تركزت على الشواع وواقع الطرق وترخيص المباني القديمة وايصال الخدمات إلى المنازل ، وملف التعيينات الموقوف في الأمانة منذ عام 2019، إضافة إلى الخدمات التي تقوم بها الأمانة في المجالات كافة .

ودعوا أمانة عمان إلى العمل على تخفيض نفقاتها لايقاف العجز في موازنتها ووقف الديون وتقليصها دون المساس بالخدمات التي تقدمها ، وتعزيز خدمات النقل العام وتطويرها لتشكل شبكة نقل قوية ومميزة داخل العاصمة.

--(بترا)

م ح/ ع س/ف م/رق

18/01/2024 17:06:20