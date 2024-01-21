إصدار جدول مباريات الدور الثاني لدوري الشباب تحت 19 عاما

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 18 كانون الثاني (بترا)- أصدر الاتحاد الأردني لكرة القدم، جدول مباريات الدور الثاني والنهائي لدوري الشباب تحت سن 19 لأندية النخبة، للموسم 2024/2023.

وتشارك فرق الحسين، والفيصلي، والوحدات، وعمان FC، والرمثا، وشباب الأردن في البطولة، بعد حصولها على المراكز الستة الأولى من الدور الأول.

وتقام منافسات المرحلة الثانية للدوري، والذي ينطلق في 8 شباط المقبل، بنظام الدوري من مرحلة واحدة، على أن يتوج باللقب الفريق الحاصل على أكبر عدد من النقاط.

--(بترا)

ض ع/ف م/رق

18/01/2024 16:56:12