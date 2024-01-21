إصدار جدول مباريات الدور الثاني لدوري الشباب تحت 19 عاما

إصدار جدول مباريات الدور الثاني لدوري الشباب تحت 19 عاما
التاريخ
1/21/2024 1:10:45 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 18 كانون الثاني (بترا)- أصدر الاتحاد الأردني لكرة القدم، جدول مباريات الدور الثاني والنهائي لدوري الشباب تحت سن 19 لأندية النخبة، للموسم 2024/2023.
وتشارك فرق الحسين، والفيصلي، والوحدات، وعمان FC، والرمثا، وشباب الأردن في البطولة، بعد حصولها على المراكز الستة الأولى من الدور الأول.
وتقام منافسات المرحلة الثانية للدوري، والذي ينطلق في 8 شباط المقبل، بنظام الدوري من مرحلة واحدة، على أن يتوج باللقب الفريق الحاصل على أكبر عدد من النقاط.
--(بترا)
ض ع/ف م/رق
18/01/2024 16:56:12
MENAFN21012024000117011021ID1107746443
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