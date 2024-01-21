نقابة المحامين تشارك بمؤتمر الحرية لفلسطين في تركيا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 18 كانون الثاني (بترا)- شارك وفد من نقابة المحامين الأردنيين، برئاسة رئيس مجلس النقباء نقيب المحامين يحيى أبو عبود، في المؤتمر الدولي "الحرية لفلسطين" الذي عقد في مدينة إسطنبول التركية.
وقال أبو عبود في بيان للنقابة اليوم الخميس، إنه جرى خلال المؤتمر إطلاق وثيقتين عالميتين، الأولى لتجريم إسرائيل، والثانية للتأكيد على أحقية المقاومة.
وأشار القائمون على المؤتمر، إلى أنه لم ينته باختتام جلساته، بل سينتقل إلى مرحلة جديدة، لمتابعة مخرجات المؤتمر، وتحقيق المزيد من التشبيك والسعي لتتحول هذه المبادرات إلى حقائق ملموسة، تسهم في دعم وتأييد حقوق الشعب الفلسطيني، وتعزز صموده، وتدعم مقاومته في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي.
وشارك في المؤتمر خبراء وقيادات وشخصيات شعبية وسياسية ودينيّة، ومتضامنون أجانب من أكثر من 50 دولة في العالم.
--(بترا)
ع ح /ف م/رق
18/01/2024 16:53:38
MENAFN21012024000117011021ID1107746442
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