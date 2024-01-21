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نقابة المحامين تشارك بمؤتمر الحرية لفلسطين في تركيا

1/21/2024 1:10:43 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 18 كانون الثاني (بترا)- شارك وفد من نقابة المحامين الأردنيين، برئاسة رئيس مجلس النقباء نقيب المحامين يحيى أبو عبود، في المؤتمر الدولي "الحرية لفلسطين" الذي عقد في مدينة إسطنبول التركية.
وقال أبو عبود في بيان للنقابة اليوم الخميس، إنه جرى خلال المؤتمر إطلاق وثيقتين عالميتين، الأولى لتجريم إسرائيل، والثانية للتأكيد على أحقية المقاومة.
وأشار القائمون على المؤتمر، إلى أنه لم ينته باختتام جلساته، بل سينتقل إلى مرحلة جديدة، لمتابعة مخرجات المؤتمر، وتحقيق المزيد من التشبيك والسعي لتتحول هذه المبادرات إلى حقائق ملموسة، تسهم في دعم وتأييد حقوق الشعب الفلسطيني، وتعزز صموده، وتدعم مقاومته في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي.
وشارك في المؤتمر خبراء وقيادات وشخصيات شعبية وسياسية ودينيّة، ومتضامنون أجانب من أكثر من 50 دولة في العالم.
--(بترا)
ع ح /ف م/رق
18/01/2024 16:53:38

MENAFN21012024000117011021ID1107746442

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