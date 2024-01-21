الصفدي ووزير الخارجية التركي: استمرار العدوان الاسرائيلي على غزة يدفع المنطقة إلى أتون المزيد من الحروب

MENAFN - Jordan News Agency)





عمّان 18كانون الثاني (بترا)- أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ونظيره التركي هاكان فيدان اليوم الخميس، مباحثات موسعة في إطار عملية التشاور والتنسيق المستمرة بين البلدين إزاء تطورات الأوضاع في غزة، وسبل تكثيف الجهود المستهدفة لوقف الحرب المستعرة على القطاع، وبما يضمن حماية المدنيين وإيصال المساعدات الكافية والمستدامة، كما بحثا قضايا ثنائية وإقليمية.

وقال الصفدي في مؤتمر صحفي مشترك عقب المباحثات "زيارة وزير الخارجية التركي نتيجة طبيعية لموقفنا المشترك في التصدي للعدوان الإسرائيلي على غزة ومحاولة الخروج من هذه الأزمة الكارثية التي ضربت أهلنا في فلسطين واستمرار للتنسيق والتشاور الذي تكثف في الأشهر الماضية بين البلدين".

وأضاف،"التنسيق بيننا على مدى الأشهر الثلاثة الماضية كان شبه يومي سواءً على المستوى الثنائي أو من خلال لجنة الاتصال التي شكلها القادة في القمة العربية الإسلامية المشتركة، واستضافها أشقاؤنا في المملكة العربية السعودية الشقيقة".

وأكد الصفدي "أن العلاقات الأردنية التركية علاقات أخوية تاريخية وتنعكس في التعاون المستمر الذي نراه يتنامى في مختلف مجالات التعاون، ونعمل على توسعته تنفيذاً للتوجيهات المباشرة من جلالة الملك عبدالله الثاني وفخامة الرئيس رجب طيب أردوغان، ونبني على قاعدة صلبة من العلاقات الأخوية ونركز في هذه المرحلة على الأوضاع الكارثية التي تتفاقم في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية نتيجة للعدوان الإسرائيلي على غزة، ونتيجةً للإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية التي تدفع الضفة الغربية أيضاً نحو الانفجار".

وأضاف، "النقاش الذي أجريناه عكس وحدة الموقف الأردني والتركي من ناحية أولوياتنا الحالية ومن ناحية الهدف الاستراتيجي الذي نعمل من أجله"، مشيرا الى أن "الأولويات الحالية واضحة؛ وقف العدوان على غزة، وإدخال ما يكفي من المساعدات الإنسانية والدائمة إلى كل أنحاء القطاع، جنوبه وشماله، ووقف عملية التدمير، والعمل فوراً من أجل عودة النازحين في غزة إلى مناطقهم التي خرجوا منها".

وأكد أن "مواقفنا واضحة في رفض التهجير، ورفض أي وجود إسرائيلي في غزة، ورفض أي اقتطاع لأي جزء من القطاع"، لافتا الى أن التعامل مع غزة بعد توقف العدوان يجب أن يكون في إطار شمولي يؤكد وحدة غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية وأن يتزامن مع حل شامل للصراع على أساس حل الدولتين الذي يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس المحتلة على خطوط الرابع من حزيران للعام 1967، لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل".

وأشار الى أن "موقفنا محدد من أن استمرار هذا العدوان يدفع المنطقة كلها إلى أتون المزيد من الحروب والصراعات في وقت نرى التوتر وقد بدأ يتفاقم في المنطقة على عدة جبهات وهذا كله وليد العدوان الإسرائيلي الذي ينطلق من الموقف الإسرائيلي الرافض للانخراط في أي جهد حقيقي لوقف العدوان وأي جهد حقيقي لتحقيق السلام العادل والدائم الذي يشكل السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار للفلسطينيين وللإسرائيليين".

وقال الصفدي، "نتابع أيضاً عمليات التحريض التي يرددها مسؤولون إسرائيليون والهادفة الى شيطنة الإنسان الفلسطيني وإنكار حقه في الحياة، وحقوقه المشروعة التي يقرها المجتمع الدولي كله"، مضيفا أن "المجتمع الدولي كله يقول إن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام فيما يقول رئيس الحكومة الإسرائيلية: لن أسمح بتجسيد حل الدولتين. المجتمع الدولي كله يقول أيضا إن السلطة الفلسطينية يجب أن تتولى مسؤولية قيادة شعبها ورئيس الوزراء الإسرائيلي يقول: إنه لن يعمل مع هذه السلطة".

وأضاف، "نحن الآن في مواجهة ليس فقط عدوان إسرائيلي على غزة بدأت نتائجه الكارثية تنتشر في أنحاء المنطقة، لكننا أيضاً في مواجهة موقف سياسي إسرائيلي يتحدى إرادة المجتمع الدولي ويخرق القانون الدولي، ويخرق كل المعايير الإنسانية والقانونية والأخلاقية".

وأكد الصفدي أننا "نعمل معاً في مواجهة هذا الموقف؛ منطلقين من توافق تام على الأولويات وعلى الهدف"، مشددا على أننا "نريد سلاماً عادلاً وشاملاً، سلاماً تقبله الشعوب ويلبي الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق وهذا يبدأ في وقف العدوان ووقف كل الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية التي تقوض حل الدولتين وتقتل كل فرص تحقيق السلام الشامل والدائم في المنطقة وتدفع بالمنطقة باتجاه المزيد من التأزيم والتصعيد وهذا أمر ستكون انعكاساته كارثية ليس فقط على منطقتنا ولكن على العالم بأجمعه لأن ما يجري في المنطقة يؤثر على الأمن والسلم الدوليين".

وأشار الصفدي الى أننا "مستمرون في عملية التنسيق المشتركة، وبحثنا اليوم كيف نمضي إلى أمام ليس فقط في جهدنا الثنائي ولكن بالتنسيق مع أشقائنا في مجموعة الاتصال، وإيصال موقفنا إلى العالم والعمل على بلورة موقف دولي مؤثر وفاعل للضغط من أجل وقف هذا العدوان ووقف كل ما يسببه من دمار وقتل للأبرياء وقتل لفرص تحقيق السلام العادل والشامل".

من جانبه، قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان "الأردن يعتبر جزيرة الاستقرار في منطقة جغرافية مليئة بالمشاكل والاضطرابات، ونحن نحتاج إلى مساهمات الأردن في المنطقة دائماً. نحن كدول في المنطقة نهتم بما يحصل في منطقتنا ولهذا السبب نولي أهمية كبيرة جدا للمشاورات السياسية مع الأردن".

وقال فيدان، "تشاورنا في مباحثاتنا اليوم فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية بالتفصيل خاصة التطورات في فلسطين، لكن من المؤسف أن الهجمات الإسرائيلية العشوائية في غزة ما زالت مستمرة، ويجب أن تتوقف هذه المذبحة فوراً، ويجب رفع الحصار غير القانوني المفروض على غزة".

وأضاف، "نتابع التطورات على المنصاتال ثنائية ومتعددة الأطراف مع الأردن. وتابعنا القرارات التي اتخذت في القمة العربية الإسلامية المشتركة، وأجرينا اتصالات مهمة مع الصديق العزيز معالي الصفدي ونظرائه الآخرين المكلفين من القمة، وشددنا على ضرورة التوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة"، لافتا الى أن "هذه المبادرات حققت نتائج ملموسة، والعالم معظمه يشعر بالقلق إزاء المأساة الإنسانية. أعتقد أن مبادراتنا ساهمت في وصول الرأي العام الدولي إلى هذه النقطة".

وأكد فيدان أن "من غير المقبول على الإطلاق أن تحاول إسرائيل تبرير هجماتها ضد فلسطين لأسباب أمنية، إن ما تفعله إسرائيل بدعوى ضمان أمنها ليس إلا توسعاً واحتلالاً"، موضحا أن "التوسع الإسرائيلي على الأرض بعد كل حرب وأزمة هو أكبر دليل ملموس على ذلك. إسرائيل تسرق أراضي الفلسطينيين من خلال أنشطتها الاحتلالية التي تسميها المستوطنات".

وقال، "لنكن واضحين، "إسرائيل ليست هي التي يتعرض أمنها فعلاً للتهديد، على العكس من ذلك، المهددون هم الفلسطينيون ودول المنطقة. العالم كله بحاجة لرؤية هذه الحقيقة. إن التفاهم الذي يتحدث فقط عن أهل إسرائيل ويتجاهل التهديد الأمني الذي يواجهه الفلسطينيون يجلب الحرب وليس السلام إلى المنطقة".

وأضاف، "قابلنا بالترحيب الدعوى التي قدمتها جنوب إفريقيا لمحكمة العدل الدولية ضد إسرائيل، ونأمل أن يؤدي القرار القضائي المؤقت الذي أصدرته محكمة العدل بوقف الهجمات إلى خلق فرصة لوقف دائم لإطلاق النار"، مؤكداً أن "الحصار على قدسية المسجد الأقصى ومكانته التاريخية هو خطنا الأحمر كمسلمين كافة".

وأكد أننا "نولي أهمية كبيرة لدور الأردن في رعاية الأماكن الأماكن المقدسة في القدس والحفاظ عليها، ولا يمكن إحلال السلام والاستقرار الدائمين في منطقتنا دون التوصل إلى حل عادل للقضية الفلسطينية"، مشيرا الى ضرورة "اتخاد خطوات ملموسة الآن، وأن يتحمل الجميع مسؤوليتهم تجاه هذه القضية، ولن يكون الحل ممكناً، إلا بقيام دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة ذات التكامل الجغرافي على خطوط العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

وأكد "نحن ضد تهجير الفلسطينيين من غزة، وستواصل تركيا دعم جميع المبادرات الرامية إلى تحقيق السلام النهائي" قائلا، "نحن نرى أن الحرب في غزة تزيد للأسف من التصعيد الإقليمي، ورأينا توترا انعكس على لبنان وسوريا والعراق واليمن وخليج البحر الأحمر في نفس الوقت".

وتابع بالقول، "لقد تابعنا بقلق التطورات بين باكستان وإيران خلال اليومين الماضيين، وندعو إلى الاعتدال، وصباح اليوم تحدثت مع وزيري خارجية البلدين وشرحا لنا موقفهما، ونحن كتركيا لا نريد تصعيد التوتر، نريد الهدوء وبأسرع وقت. ونية الجانبين هي عدم تصعيد التوتر، فالوضع مستقر في الوقت الحاضر". "كتركيا مستعدة للقيام بدورها لتخفيف التوتر بين البلدين".

وفيما يتعلق بالأزمة السورية قال فيدان، "الأردن وتركيا يعتبران الأكثر تأثراً بتداعيات الصراع في سوريا، خاصة موضوع اللاجئين. هذه الأزمة مستمرة منذ فترة طويلة جداً. منذ سنوات، ونحن نرى ما يمكن أن ننجزه في هذا الصدد، ونواصل التعاون، وبحثنا هذا الموضوع في لقائنا اليوم خاصة ما يتعلق بالتطورات الإقليمية".

وأضاف، "بحثنا أيضا العلاقات الثنائية بين الاردن وتركيا، خاصة فيما يتعلق بالاقتصاد والثقافة والسياحة، وأثر الأزمات العالمية على العلاقات الاقتصادية والتجارية". وقال، "العام الماضي وصل حجم التبادل التجاري بيننا مليار دولار، ونلاحظ المؤشرات الإيجابية هذا العام، ونتابع بكل تقدير الخطوات التي تخطوها المملكة الأردنية الهاشمية في مجال التحديث في السنوات الأخيرة"، مشيرا الى أننا "سنعقد الاجتماع الأول للجنة الاقتصادية الأردنية التركية المشتركة، ونكرر عزمنا على مواصلة تعزيز تعاوننا الحالي مع الأردن في كافة المجالات".

وفي إجابة عن سؤال حول المواقف الأردنية التركية والتناسق في مختلف القضايا وخصوصاً القضية الفلسطينية، قال الصفدي، "كما أوضحت نحن نعمل ثنائياً، ونعمل أيضاً في إطار لجنة الاتصال التي شكلتها القمة العربية الإسلامية المشتركة؛ ففي الفترة الماضية قامت اللجنة بالتواصل مع الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن عبر الزيارات إليهم وإلى دول أخرى مؤثرة، وأوضحنا خلال تلك الزيارات، أن المبررات التي تقدمها إسرائيل لهذا العدوان غير مقبولة قانونياً وأخلاقياً وإنسانياً، والعدوان لن يؤدي إلا إلى المزيد من الدمار والخراب ليس فقط في الأراضي الفلسطينية المحتلة بل سيدفع باتجاه التوتر في المنطقة برمتها"، مشيرا الى "تحذيراتنا في الأيام الماضية: نرى التوتر في جنوب لبنان، نرى التوتر في منطقة البحر الأحمر، ونرى التوتر في مناطق أخرى في المنطقة".

وقال، "مستمرون مع زملائنا في اللجنة في عملنا المستهدف تعرية الرواية الإسرائيلية، والتحذير من استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة ونتائجه على المنطقة برمتها، ومرة أخرى تكسير السردية الإسرائيلية التي لا ترتكز إلى قانون ولا ترتكز إلى منطق ولم تحقق شيئاً سوى قتل الفلسطينيين وتدمير مجتمع كامل"، موضحا "عندما نرى حجم الدمار في غزة الناجم عن العدوان الاسرائيلي نتساءل: كيف سيحقق هذا الأمن لإسرائيل؟ وبأي منطق يمكن القبول بتدمير مجتمع كامل مع بنيته التحتية كاملة، وقتل 30 ألف فلسطيني معظمهم أطفال ونساء، وجرح أضعاف ذلك. بأي منطق يمكن قبول ذلك على أنه دفاع عن النفس؟".

واكد الصفدي أننا "سنستمر في التواصل مع المجتمع الدولي، وسنستمر في حشد الموقف الدولي القادر على الضغط"، مشيرا الى أننا "بدأنا نرى تغيراً في كثير من مواقف الدول منذ السابع من تشرين الأول حتى الآن، نراها تقترب بشكل أكبر إلى الموقف العربي الإسلامي؛ الموقف المنطقي، الموقف الإنساني الذي يقول إن "قتل الأبرياء وتدمير بيوتهم وتدمير مستقبلهم لن يؤدي إلا إلى المزيد من الصراع ولن يجلب لإسرائيل أمناً ولن يجلب للمنطقة سلاماً، فهذه هي الأسس التي نعمل وفقها وهذه الأطر التي نستمر في العمل في إطارها حتى ينتهي هذا العدوان".

وأضاف "ثمة تحديات حقيقية، وكما قلت ثمة أولويات مرحلية وثمة هدف سياسي أبعد؛ الأولويات المرحلية الآن وقف المجزرة في غزة، ووقف التدمير في غزة، ووقف التصعيد في المنطقة وإدخال المساعدات الإنسانية. عندما تقول الأمم المتحدة إن ما دخل غزة حتى الآن لا يلبي 10 بالمئة من الاحتياجات وأن 2.3 مليون فلسطيني دمرت بيوتهم وحوصروا في منطقة صغيرة لا تمتلك أي مقومات الحياة، فهذا هو الجهد الذي نقوم به وفيما بعد ذلك جهدنا مركز على إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة وفق الأسس التي ذكرت، وأيضاً عبر خطة عمل واضحة لتأخذنا إلى السلام العادل والشامل الذي لا بديل عنه سبيلا لحل أسرع".

من جانبه، قال وزير الخارجية التركي، "الأزمة التي نواجهها نحن كبلدان في المنطقة ليست الأولى. المهم كيف نستطيع حل هذا؟ وكيف نقوم بتطوير آليات في هذا الصدد؟ ما هي اتجاهاتنا في هذا الصدد؟" لافتا الى أن "جهودنا في هذا التعاون الذي أقمناه كان له نتائج مثمرة".

وأضاف، "نحن في الطرف المحق، ولهذا السبب القضية الفلسطينية قضية عادلة ومحقة، وإذا لم ندافع عن هذه القضية وإذا لم نبد الإرادة الكاملة فإن تجاهل حق الفسطينيين سيظل سبباً في الأزمة التي ستطال غدا أو بعد غد أو في المستقبل بلدا آخر، ولهذا السبب علينا كمسلمين أن نتحد ونتضامن ونتعاضد ضد اللامشروعية والإجحاف وأن نعلي صوتنا، ولدينا القابلية والقدرة على التضامن من أجل حل هذه القضية بشكل سلمي وبما يتناسب مع المعايير الدولية وأن نبذل الجهود اللازمة في هذا الصدد".

--(بترا)





ص خ/ م ف/اح

18/01/2024 17:00:30



