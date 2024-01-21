المالية النيابية تناقش موازنة وزارة الإدارة المحلية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 18 كانون الثاني (بترا)- ناقشت اللجنة المالية النيابية، اليوم الخميس، برئاسة النائب الدكتور نمر السليحات، موازنة وزارة الإدارة المحلية للعام 2024.

وأكد السليحات خلال الاجتماع الذي حضر جانباً منه النائب الأول لرئيس مجلس النواب النائب عبدالرحيم المعايعة، ونائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان، أن موازنة الوزارة بلغت نحو 209 ملايين دينار، بارتفاع نحو 25.5 مليون دينار، مقارنة بإعادة تقدير 2023.

وبين أن النفقات الجارية بلغت نحو 8.8 مليون دينار بارتفاع 909 آلاف دينار في الرواتب وتعبئة الشواغر، والنفقات الرأسمالية بنحو 201 مليون دينار بارتفاع نحو 24.5 مليون دينار.

وطالب السليحات بوضع اللجنة بصورة مشاريع الوزارة، إضافة إلى وضع البلديات وعددها وقيمة دعمها وآلية توزيع المحروقات، ومديونيتها، ومحور التنمية المحلية، والخدمات الإلكترونية في البلديات، والمجالس المحلية.

من جانبه، أشار كريشان إلى دور البلديات البالغ عددها 104 في خدمة المجتمعات بالمملكة، وتحقيق التنمية المستدامة في مختلف القطاعات والمجالات، مبينا أن هناك قرارا يسمح بتحويل عدد من الألوية والأقضية إلى بلديات اذا تقدم 80 بالمئة من سكانها بطلب التحويل.

وأكد أن مشكلة البلديات الأبرز خلال الفترة الماضية هي تراجع إيراداتها سيما أثناء جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية والحرب الأخيرة على قطاع غزة، مشيرا إلى أن الايرادات انخفضت من مليار و26 مليونا إلى 500 مليون ما أثر في دورها وعملها.

وبين أن للبلديات ديون على المواطنين تبلغ 300 مليون دينار، وفي حال تسديدها ستحقق البلديات فائضا يتراوح بين 15 و20 مليون دينار.

من جانبهم، طرح النواب ناجح العدوان، وضرار الحراسيس، وسليمان أبو يحيى، وعبدالرحمن العوايشة، وعمر النبر، وهايل عياش، وفريد حداد، وفليحة اسبيتان، وعبير الجبور، وبسام الفايز، وأحمد الخلايلة، ورمزي العجارمة، وعلي الطراونة، وخالد البستنجي، وأسماء الرواحنة، وهاديا السرحان، عددا من القضايا التي تواجه البلديات خاصة في المناطق النائية، إضافة إلى الخلاف مع وزارة الأشغال على موضوع الطرق داخل حدود التنظيم.

وطالبوا بأهمية منح مجالس المحافظات صلاحيات أوسع في تنفيذ مشاريعها على أرض الواقع، إضافة إلى إنهاء موضوع الدراسات الفنية للمشاريع وربطها في وزارة الأشغال.

--(بترا)

ع س/م ف/رق

18/01/2024 16:48:36