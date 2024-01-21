الأمانة تنظم ورشة عن مشروع المعالجة الميكانيكية البيولوجية للنفايات الصلبة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 18 كانون الثاني (بترا)- نظمت أمانة عمان الكبرى، بالتعاون مع الشركة الاستشارية CDM Smith SE، وبنك الإئتمان لإعادة التنمية الألماني، اليوم الخميس، ورشة عمل لإطلاق التقرير الافتتاحي لمشروع إدارة النفايات الصلبة المتكاملة كثيفة العمالة.
وتهدف الورشة إلى مناقشة المنجزات والخطط المستقبلية لمشروع المعالجة الميكانيكية البيولوجية للنفايات الصلبة، الذي يتم العمل عليه بالتعاون مع الشركة الاستشارية، والمدعوم بمنحة مالية بقيمة 15 مليون يورو مقدمة من البنك الألماني.
وقال مدير المدينة في أمانة عمان المهندس احمد الملكاوي، إن الأمانة تسعى إلى التطور المستمر من خلال شراكاتها المتعددة مع المؤسسات المختلفة والمنظمات الدولية.
وأشار إلى أن الأمانة تعمل على إيجاد الحلول الآمنة لتقليل الآثار السلبية للتزايد المستمر في كمية النفايات الناتجة عن الزيادة الكبيرة في أعداد السكان من خلال إيجاد قيمة مضافة لقطاع إدارة النفايات، حيث تم استحداث شركة رؤية عمان للمعالجة وإعادة التدوير.
بدوره، قال نائب مدير المدينة لشؤون المناطق والبيئة المهندس زيد السعايدة، إن مشروع المعالجة الميكانيكية البيولوجية، من المشاريع الرائدة والهامة التي تهدف إلى المساهمة في إنشاء نظام للتخلص الآمن من النفايات البلدية في الأردن لتكون صديقة للبيئة والموارد والمناخ.
وأضاف أنه سيتم تجربة تقنيات معالجة النفايات الميكانيكية البيولوجية لدعم الامانة في الانتقال إلى ادارة مستدامة، والتقليل من حجم النفايات المرسلة إلى المكب، وإطالة عمر المكب، والمساهمة في كفاءة استخدام الموارد والتخفيف من آثار غازات الدفيئة، وايجاد أكبر قدر ممكن من فرص العمل من خلال تطبيق عمليات كثيفة العمالة مثل الجمع الانتقائي والفرز اليدوي والمعالجة اللاحقة للمواد القابلة لإعادة التدوير والاستفادة من النفايات العضوية لإنتاج السماد و/أو الغاز الحيوي.
ويهدف المشروع الذي يعتبر جزءا من اتفاقية مالية مشتركة بين الحكومتين الألمانية والأردنية إلى تحسين نظام إدارة النفايات الصلبة من خلال إنشاء منشأة ميكانيكية بيولوجية لمعالجة النفايات، وإعادة تدويرها وبناء المرافق والمعدات اللازمة لذلك وتقليل غازات الاحتباس الحراري.
ويشار الى أن شركة CDM Smith، هي شركة للهندسة والبناء تقدم الاستشارات والتصاميم وحلول إدارة البرامج والإنشاءات في مشاريع المياه، والنقل و الطاقة، وتدعم الشركة الأمانة في تنفيذ خطة لتحسين نظام إدارة النفايات الصلبة من خلال تقديم الدعم الفني و التقني، إضافة إلى إنشاء مركز تدريبي خاص للتدريب على دارة النفايات الصلبة.
--(بترا)
ع ع/ف م/رق
18/01/2024 16:38:01
MENAFN21012024000117011021ID1107746439
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