الأمانة تنظم ورشة عن مشروع المعالجة الميكانيكية البيولوجية للنفايات الصلبة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 18 كانون الثاني (بترا)- نظمت أمانة عمان الكبرى، بالتعاون مع الشركة الاستشارية CDM Smith SE، وبنك الإئتمان لإعادة التنمية الألماني، اليوم الخميس، ورشة عمل لإطلاق التقرير الافتتاحي لمشروع إدارة النفايات الصلبة المتكاملة كثيفة العمالة.

وتهدف الورشة إلى مناقشة المنجزات والخطط المستقبلية لمشروع المعالجة الميكانيكية البيولوجية للنفايات الصلبة، الذي يتم العمل عليه بالتعاون مع الشركة الاستشارية، والمدعوم بمنحة مالية بقيمة 15 مليون يورو مقدمة من البنك الألماني.

وقال مدير المدينة في أمانة عمان المهندس احمد الملكاوي، إن الأمانة تسعى إلى التطور المستمر من خلال شراكاتها المتعددة مع المؤسسات المختلفة والمنظمات الدولية.

وأشار إلى أن الأمانة تعمل على إيجاد الحلول الآمنة لتقليل الآثار السلبية للتزايد المستمر في كمية النفايات الناتجة عن الزيادة الكبيرة في أعداد السكان من خلال إيجاد قيمة مضافة لقطاع إدارة النفايات، حيث تم استحداث شركة رؤية عمان للمعالجة وإعادة التدوير.

بدوره، قال نائب مدير المدينة لشؤون المناطق والبيئة المهندس زيد السعايدة، إن مشروع المعالجة الميكانيكية البيولوجية، من المشاريع الرائدة والهامة التي تهدف إلى المساهمة في إنشاء نظام للتخلص الآمن من النفايات البلدية في الأردن لتكون صديقة للبيئة والموارد والمناخ.

وأضاف أنه سيتم تجربة تقنيات معالجة النفايات الميكانيكية البيولوجية لدعم الامانة في الانتقال إلى ادارة مستدامة، والتقليل من حجم النفايات المرسلة إلى المكب، وإطالة عمر المكب، والمساهمة في كفاءة استخدام الموارد والتخفيف من آثار غازات الدفيئة، وايجاد أكبر قدر ممكن من فرص العمل من خلال تطبيق عمليات كثيفة العمالة مثل الجمع الانتقائي والفرز اليدوي والمعالجة اللاحقة للمواد القابلة لإعادة التدوير والاستفادة من النفايات العضوية لإنتاج السماد و/أو الغاز الحيوي.

ويهدف المشروع الذي يعتبر جزءا من اتفاقية مالية مشتركة بين الحكومتين الألمانية والأردنية إلى تحسين نظام إدارة النفايات الصلبة من خلال إنشاء منشأة ميكانيكية بيولوجية لمعالجة النفايات، وإعادة تدويرها وبناء المرافق والمعدات اللازمة لذلك وتقليل غازات الاحتباس الحراري.

ويشار الى أن شركة CDM Smith، هي شركة للهندسة والبناء تقدم الاستشارات والتصاميم وحلول إدارة البرامج والإنشاءات في مشاريع المياه، والنقل و الطاقة، وتدعم الشركة الأمانة في تنفيذ خطة لتحسين نظام إدارة النفايات الصلبة من خلال تقديم الدعم الفني و التقني، إضافة إلى إنشاء مركز تدريبي خاص للتدريب على دارة النفايات الصلبة.

--(بترا)

ع ع/ف م/رق

18/01/2024 16:38:01