ورشة متخصصة بالطاقة والتعدين للحكام الإداريين

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 18 كانون الثاني (بترا)- عقدت وزارة الطاقة والثروة المعدنية، اليوم الخميس، ورشة توعوية بعنوان "قطاع الطاقة والمعادن... الواقع والتحديات" للحكام الإداريين في إقليم الوسط وموظفي مركز وزارة الداخلية.

وهدفت الورشة إلى تعزيز المعرفة بقطاع الطاقة والثروة المعدنية في تحقيق معدلات التنمية المستدامة، وتسليط الضوء على دور القطاعين في التأثير على التنمية المحلية والوطنية.

وتناولت التعريف بالخطة الشاملة لقطاع الطاقة للأعوام 2020-2030، وأهدافها والسيناريو المعتمد، والنتائج والتوصيات وإجراءات الخطة التنفيذية وإطارها الزمني والمؤشرات المستهدفة والمسؤوليات والأولويات التنفيذية، واستعراض المؤشرات المتحققة في قطاع الطاقة وكفاءتها والطاقة المتجددة، والبرامج والمشاريع التي ينفذها صندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة.

وشملت حلقة التوعية استعراض قطاع الطاقة الكهربائية في المملكة، واستدامة مشاريع التوليد الكهربائي، والخطط التوسعية في التوليد، ومشاريع الربط الكهربائي مع دول الجوار القائمة والمستقبلية وخدمات مديرية الكهرباء وكهربة الريف وأسس إيصال التيار الكهربائي على حساب فلس الريف للمستفيدين من الشرائح المعتمدة من مجلس الوزراء من الشبكات الكهربائية القائمة ومن مصادر الطاقة المتجددة.

وناقشت الورشة أهمية قطاع التعدين وأثره في الاقتصاد الوطني، والثروات المعدنية في الأردن، وطرق الاستكشاف والتحري المعدنية وأعمال الاستكشاف والتسويق للخامات المعدنية المختلفة، ودراسات الوزارة في مجال البترول في الأردن، والمخزونات النفطيه المتوفرة والعقود المبرمه مع القطاع الخاص لغايات التنقيب واستخراج البترول والإجراءات الحكوميه بهذا الخصوص.

وقدم الورشة فريق متخصص من الوزارة تمثل بالدكتور محمد عبدالغفور، والدكتور الجيولوجي عز الدين علي، والمهندسين بشرى العبادي، ولينا مبيضين، وزياد حمودة، ورشا هديب، وعبدالله المومني.

--(بترا)

م ف/م ف/رق

18/01/2024 16:30:48