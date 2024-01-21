ورشة متخصصة بالطاقة والتعدين للحكام الإداريين

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 18 كانون الثاني (بترا)- عقدت وزارة الطاقة والثروة المعدنية، اليوم الخميس، ورشة توعوية بعنوان "قطاع الطاقة والمعادن... الواقع والتحديات" للحكام الإداريين في إقليم الوسط وموظفي مركز وزارة الداخلية.
وهدفت الورشة إلى تعزيز المعرفة بقطاع الطاقة والثروة المعدنية في تحقيق معدلات التنمية المستدامة، وتسليط الضوء على دور القطاعين في التأثير على التنمية المحلية والوطنية.
وتناولت التعريف بالخطة الشاملة لقطاع الطاقة للأعوام 2020-2030، وأهدافها والسيناريو المعتمد، والنتائج والتوصيات وإجراءات الخطة التنفيذية وإطارها الزمني والمؤشرات المستهدفة والمسؤوليات والأولويات التنفيذية، واستعراض المؤشرات المتحققة في قطاع الطاقة وكفاءتها والطاقة المتجددة، والبرامج والمشاريع التي ينفذها صندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة.
وشملت حلقة التوعية استعراض قطاع الطاقة الكهربائية في المملكة، واستدامة مشاريع التوليد الكهربائي، والخطط التوسعية في التوليد، ومشاريع الربط الكهربائي مع دول الجوار القائمة والمستقبلية وخدمات مديرية الكهرباء وكهربة الريف وأسس إيصال التيار الكهربائي على حساب فلس الريف للمستفيدين من الشرائح المعتمدة من مجلس الوزراء من الشبكات الكهربائية القائمة ومن مصادر الطاقة المتجددة.
وناقشت الورشة أهمية قطاع التعدين وأثره في الاقتصاد الوطني، والثروات المعدنية في الأردن، وطرق الاستكشاف والتحري المعدنية وأعمال الاستكشاف والتسويق للخامات المعدنية المختلفة، ودراسات الوزارة في مجال البترول في الأردن، والمخزونات النفطيه المتوفرة والعقود المبرمه مع القطاع الخاص لغايات التنقيب واستخراج البترول والإجراءات الحكوميه بهذا الخصوص.
وقدم الورشة فريق متخصص من الوزارة تمثل بالدكتور محمد عبدالغفور، والدكتور الجيولوجي عز الدين علي، والمهندسين بشرى العبادي، ولينا مبيضين، وزياد حمودة، ورشا هديب، وعبدالله المومني.
--(بترا)
م ف/م ف/رق
18/01/2024 16:30:48
MENAFN21012024000117011021ID1107746438
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