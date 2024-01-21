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غارات إسرائيلية على بلدات لبنانية جنوبية

1/21/2024 1:10:14 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

بيروت 18 كانون الثاني (بترا)- شنت طائرات ومسيّرات إسرائيلية، اليوم الخميس، غارات على عدد من البلدات اللبنانية الجنوبية.
وقال مصدر أمني لبناني إن الغارات استهدفت بلدات، رب الثلاثين- الطيبة ، والعديسة، وكوكبا، ودمرت عددا من المنازل.
وبين المصدر أن القصف المدفعي الإسرائيلي، ضرب كذلك بلدات وادي حامول -الناقورة، ومرجعيون، وحولا، ومنطقة خلة، وبيناس، ووادي السلوقي، والضهيرة ويارين.
--(بترا)
ف ج/ف م
18/01/2024 16:25:50

MENAFN21012024000117011021ID1107746437

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