غارات إسرائيلية على بلدات لبنانية جنوبية

MENAFN - Jordan News Agency)

بيروت 18 كانون الثاني (بترا)- شنت طائرات ومسيّرات إسرائيلية، اليوم الخميس، غارات على عدد من البلدات اللبنانية الجنوبية.

وقال مصدر أمني لبناني إن الغارات استهدفت بلدات، رب الثلاثين- الطيبة ، والعديسة، وكوكبا، ودمرت عددا من المنازل.

وبين المصدر أن القصف المدفعي الإسرائيلي، ضرب كذلك بلدات وادي حامول -الناقورة، ومرجعيون، وحولا، ومنطقة خلة، وبيناس، ووادي السلوقي، والضهيرة ويارين.

--(بترا)

ف ج/ف م

18/01/2024 16:25:50