غارات إسرائيلية على بلدات لبنانية جنوبية

غارات إسرائيلية على بلدات لبنانية جنوبية
التاريخ
1/21/2024 1:10:14 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
بيروت 18 كانون الثاني (بترا)- شنت طائرات ومسيّرات إسرائيلية، اليوم الخميس، غارات على عدد من البلدات اللبنانية الجنوبية.
وقال مصدر أمني لبناني إن الغارات استهدفت بلدات، رب الثلاثين- الطيبة ، والعديسة، وكوكبا، ودمرت عددا من المنازل.
وبين المصدر أن القصف المدفعي الإسرائيلي، ضرب كذلك بلدات وادي حامول -الناقورة، ومرجعيون، وحولا، ومنطقة خلة، وبيناس، ووادي السلوقي، والضهيرة ويارين.
--(بترا)
ف ج/ف م
18/01/2024 16:25:50
MENAFN21012024000117011021ID1107746437
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