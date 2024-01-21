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المنتخب الوطني تحت سن 17 يعلن قائمته لمعسكر تونس

1/21/2024 1:10:13 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 18 كانون الثاني (بترا)- أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني تحت سن 17، بقيادة المدرب عبدالله القططي، قائمة ضمت 23 لاعبا، لإقامة معسكر تدريبي خلال الفترة من 19 حتى 29 كانون الثاني الحالي في تونس، استعدادا للتصفيات الآسيوية تشرين الأول المقبل.
وضمت القائمة: قصي الحلاحلة، وزياد الزعبي، ومحمد الشلول، وخزرج القاسم، وهشام سلامة، وطارق الدهامشة، وأحمد فريتخ، وياسر الحمبوز، ومهند مصطفى، وعز الدين المصري، وحسين ذيابات، ومحمد ابو الغنم، وأحمد ملكاوي، وزيد الخالدي، وحسن العابورة، وزيد ابو دهيم، وحسام السنجلاوي، ومحمود الطميزي، ومحمد ابو رمح، وقيس الشواشرة، وأحمد الربايعة، وأكرم العواقلة، ومحمد عبيدات.
ومن المنتظر أن يغادر وفد المنتخب صباح غد الجمعة إلى تونس، لمواجة أصحاب الأرض مرتين وديا يومي 22 و25 من الشهر ذاته.
ويتطلع الاتحاد الأردني من خلال توفير معسكرات تدريبية ومباريات ودية للمنتخب تحت 17 عاما، إلى تحقيق أعلى مستويات التحضير والدعم والمضي قدماً في الاستحقاقات المقبلة، وفي مقدمتها التصفيات الآسيوية تشرين الأول المقبل.
--(بترا)
ض ع/م ف/رق
18/01/2024 16:20:35

MENAFN21012024000117011021ID1107746436

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