المنتخب الوطني تحت سن 17 يعلن قائمته لمعسكر تونس

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 18 كانون الثاني (بترا)- أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني تحت سن 17، بقيادة المدرب عبدالله القططي، قائمة ضمت 23 لاعبا، لإقامة معسكر تدريبي خلال الفترة من 19 حتى 29 كانون الثاني الحالي في تونس، استعدادا للتصفيات الآسيوية تشرين الأول المقبل.
وضمت القائمة: قصي الحلاحلة، وزياد الزعبي، ومحمد الشلول، وخزرج القاسم، وهشام سلامة، وطارق الدهامشة، وأحمد فريتخ، وياسر الحمبوز، ومهند مصطفى، وعز الدين المصري، وحسين ذيابات، ومحمد ابو الغنم، وأحمد ملكاوي، وزيد الخالدي، وحسن العابورة، وزيد ابو دهيم، وحسام السنجلاوي، ومحمود الطميزي، ومحمد ابو رمح، وقيس الشواشرة، وأحمد الربايعة، وأكرم العواقلة، ومحمد عبيدات.
ومن المنتظر أن يغادر وفد المنتخب صباح غد الجمعة إلى تونس، لمواجة أصحاب الأرض مرتين وديا يومي 22 و25 من الشهر ذاته.
ويتطلع الاتحاد الأردني من خلال توفير معسكرات تدريبية ومباريات ودية للمنتخب تحت 17 عاما، إلى تحقيق أعلى مستويات التحضير والدعم والمضي قدماً في الاستحقاقات المقبلة، وفي مقدمتها التصفيات الآسيوية تشرين الأول المقبل.
--(بترا)
ض ع/م ف/رق
18/01/2024 16:20:35
MENAFN21012024000117011021ID1107746436
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