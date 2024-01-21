العالمية لصناعة الزيوت النباتية توقع اتفاقية مع مجموعة نادر

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 18 كانون الثاني(بترا)- وقعت الشركة العالمية الحديثة لصناعة الزيوت النباتية، اليوم الخميس، اتفاقية شراكة استراتيجية مع مجموعة نادر، بهدف زيادة انتشارها لدى مختلف نقاط البيع داخل الأردن.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة نزار زهران، "سعداء بهذا التعاون مع مجموعة نادر، حيث أن شركتنا لديها استرتيجية واضحة من أهم ركائزها الانتشار الأوسع لدى مختلف نقاط البيع في المملكة، ولضمان وصول منتجاتنا الى المستهلك".

وأضاف " تعاملنا اليوم مع مجموعة نادر يمثل علامة فارقة بالنسبة لنا باعتبارها موزعًا رائدًا يتمتع بسجل حافل في مجال السلع الاستهلاكية سريعة الحركة وتجارة التجزئة وتجهيز الأغذية، وتتوافق رؤية مجموعة نادر بسلاسة مع التزامنا بتقديم أعلى مستويات الجودة من الزيوت والسمنة النباتية حيث اعتاد المستهلك الاردني على منتجاتنا منذ عام 1989 ".

بدوره قال رئيس ادارة مجموعة نادر كميل نادر، إن رؤية المجموعة تتمثل بأن تكون مؤسسة رائدة على مستوى عالمي تقدم منتجات وخدمات بأعلى جودة، مبينا أن هذه الشراكة تهدف إلى الاستفادة من نقاط القوة لدى المجموعة والشركة والاستفادة من أفضل الموارد لتحسين نوعية الحياة داخل المجتمعات التي يتم خدمتها.

--(بترا)

ف م/ع ط

18/01/2024 16:00:02