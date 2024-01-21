العالمية لصناعة الزيوت النباتية توقع اتفاقية مع مجموعة نادر

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 18 كانون الثاني(بترا)- وقعت الشركة العالمية الحديثة لصناعة الزيوت النباتية، اليوم الخميس، اتفاقية شراكة استراتيجية مع مجموعة نادر، بهدف زيادة انتشارها لدى مختلف نقاط البيع داخل الأردن.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة نزار زهران، "سعداء بهذا التعاون مع مجموعة نادر، حيث أن شركتنا لديها استرتيجية واضحة من أهم ركائزها الانتشار الأوسع لدى مختلف نقاط البيع في المملكة، ولضمان وصول منتجاتنا الى المستهلك".
وأضاف " تعاملنا اليوم مع مجموعة نادر يمثل علامة فارقة بالنسبة لنا باعتبارها موزعًا رائدًا يتمتع بسجل حافل في مجال السلع الاستهلاكية سريعة الحركة وتجارة التجزئة وتجهيز الأغذية، وتتوافق رؤية مجموعة نادر بسلاسة مع التزامنا بتقديم أعلى مستويات الجودة من الزيوت والسمنة النباتية حيث اعتاد المستهلك الاردني على منتجاتنا منذ عام 1989 ".
بدوره قال رئيس ادارة مجموعة نادر كميل نادر، إن رؤية المجموعة تتمثل بأن تكون مؤسسة رائدة على مستوى عالمي تقدم منتجات وخدمات بأعلى جودة، مبينا أن هذه الشراكة تهدف إلى الاستفادة من نقاط القوة لدى المجموعة والشركة والاستفادة من أفضل الموارد لتحسين نوعية الحياة داخل المجتمعات التي يتم خدمتها.
--(بترا)
ف م/ع ط
18/01/2024 16:00:02
MENAFN21012024000117011021ID1107746435
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