أمين عام الشباب يتفقد الواقع الشبابي في معان

MENAFN - Jordan News Agency)

معان 18 كانون الثاني (بترا)- تفقد أمين عام وزارة الشباب، الدكتور حسين الجبور، أمس الأربعاء، عدداً من المرافق الشبابية والرياضية في محافظة معان وباديتها، للاطلاع على واقع الخدمة المقدمة لفئات الشباب.

وتفقد الجبور خلال جولته بلواء الحسينية؛ نادي الحسينية بحضور متصرف اللواء ناصر الجريان، ومدير شباب محافظة معان عاطف الشقاحين، ورئيس النادي عقله ذيابات.

وثمن المستوى المتميز الذي وصل إليه النادي على صعيد عمليات التأهيل والصيانة وجاهزيته لتقديم الخدمة لشباب المنطقة.

كما التقى الجبور، محافظ معان الدكتور فيصل المساعيد، ورئيس مجلس المحافظة محمود النعيمات، وأعضاء مجلس المحافظة، ورؤساء الأندية في لقاء مفتوح تناول سبل الارتقاء بالقطاع الشبابي والرياضي، وآليات تفعيل عملية المشاركة الشبابية في مختلف المجالات، وتعزيز أوجه التعاون والشراكة بين الوزارة ومجلس المحافظة.

وأكد حرص الوزارة على إقامة البرامج الشبابية والرياضية لمساعدة وبناء قدرات الشباب والعمل على إقامة المشاريع الرياضية والشبابية، مبينا أن جميع المشاريع المدرجة خلال العام الماضي تم تنفيذها، كما أن العمل جار على استكمال ملعب روضة الأمير راشد والصالة الرياضية في لواء البترا.

وخلال زيارته إلى مركز شباب معان، التقى الجبور بالعاملين في مديرية الشباب والمراكز الشبابية التابعة لها، وأكد ضرورة العمل على تحقيق طموحات الشباب من خلال البرامج والأنشطة التي تقدمها المراكز الشبابية وحثهم على مواصلة العمل في سبيل تطوير العمل الشبابي في المحافظة، واستمع من مدير الشباب والموظفين إلى أبرز الخطط والبرامج التي يتم إعدادها للعام الحالي.

كما تضمنت الجولة زيارة مجمع الأميرة هيا الرياضي ومركز شباب الشراه وملعب شباب الشراه الذي تم الانتهاء من المرحلة الأولى فيه تمهيدا للبدء بالمرحلة النهائية.

--(بترا)

ص أ/رق

18/01/2024 15:55:20

