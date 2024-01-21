أمين عام الشباب يتفقد الواقع الشبابي في معان

(MENAFN
- Jordan News Agency)
معان 18 كانون الثاني (بترا)- تفقد أمين عام وزارة الشباب، الدكتور حسين الجبور، أمس الأربعاء، عدداً من المرافق الشبابية والرياضية في محافظة معان وباديتها، للاطلاع على واقع الخدمة المقدمة لفئات الشباب.
وتفقد الجبور خلال جولته بلواء الحسينية؛ نادي الحسينية بحضور متصرف اللواء ناصر الجريان، ومدير شباب محافظة معان عاطف الشقاحين، ورئيس النادي عقله ذيابات.
وثمن المستوى المتميز الذي وصل إليه النادي على صعيد عمليات التأهيل والصيانة وجاهزيته لتقديم الخدمة لشباب المنطقة.
كما التقى الجبور، محافظ معان الدكتور فيصل المساعيد، ورئيس مجلس المحافظة محمود النعيمات، وأعضاء مجلس المحافظة، ورؤساء الأندية في لقاء مفتوح تناول سبل الارتقاء بالقطاع الشبابي والرياضي، وآليات تفعيل عملية المشاركة الشبابية في مختلف المجالات، وتعزيز أوجه التعاون والشراكة بين الوزارة ومجلس المحافظة.
وأكد حرص الوزارة على إقامة البرامج الشبابية والرياضية لمساعدة وبناء قدرات الشباب والعمل على إقامة المشاريع الرياضية والشبابية، مبينا أن جميع المشاريع المدرجة خلال العام الماضي تم تنفيذها، كما أن العمل جار على استكمال ملعب روضة الأمير راشد والصالة الرياضية في لواء البترا.
وخلال زيارته إلى مركز شباب معان، التقى الجبور بالعاملين في مديرية الشباب والمراكز الشبابية التابعة لها، وأكد ضرورة العمل على تحقيق طموحات الشباب من خلال البرامج والأنشطة التي تقدمها المراكز الشبابية وحثهم على مواصلة العمل في سبيل تطوير العمل الشبابي في المحافظة، واستمع من مدير الشباب والموظفين إلى أبرز الخطط والبرامج التي يتم إعدادها للعام الحالي.
كما تضمنت الجولة زيارة مجمع الأميرة هيا الرياضي ومركز شباب الشراه وملعب شباب الشراه الذي تم الانتهاء من المرحلة الأولى فيه تمهيدا للبدء بالمرحلة النهائية.
--(بترا)
ص أ/رق
18/01/2024 15:55:20
MENAFN21012024000117011021ID1107746434
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