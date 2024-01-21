مدير الأمن العام: شرطة النجدة المستجيب الأول لإغاثة المواطن ومكافحة الجريمة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 18 كانون الثاني (بترا)- أكّد مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيدالله المعايطة، أهمية الدور الأمني والإنساني لمرتبات شرطة النجدة على مدار الساعة في مختلف محافظات المملكة والذي تقوم به بحرفية عالية تتوافق واستراتيجية مديرية الأمن العام الشاملة والهادفة إلى ترسيخ الأمن وتوفير الحماية والسلامة للمواطنين والمقيمين على أرض المملكة.

وبيّن اللواء المعايطة خلال زيارة تفقّدية قام بها اليوم الخميس إلى مديرية شرطة نجدة العاصمة أهمية الأدوار الأمنيّة التي تقوم بها كمستجيب أول في إغاثة المواطنين ومكافحة الجريمة والحد من وقوعها بمختلف أشكالها، إضافة إلى حماية الممتلكات العامة والخاصة، بالتشارك مع مديريات الشرطة في قيادات أمن الأقاليم، لافتاً إلى الواجب المروري الذي تنفّذه لمساندة رقباء السير في تطبيق قانون السير .

وأشاد بالجهود الأمنيّة التي تبذلها شرطة النجدة بكل احترافية وتميّز في سبيل تعزيز الصورة المثالية والمشرقة لمديرية الأمن العام وحرص منتسبيها على الحفاظ على أمن وسلامة المجتمع، وليبقوا على الدوام محط فخر واعتزاز وثقة جلالة القائد الأعلى للقوّات المسلّحة جلالة الملك عبدالله الثاني وجميع الأردنيين وكل زوار المملكة.

ووجّه مدير الأمن العام بمواصلة توفير كل أشكال الدعم اللوجستي من آليات ومعدات تقنية حديثة والتي من شأنها المساهمة في تمكين مرتبات شرطة النجدة من تنفيذ الواجبات المختلفة على أكمل وجه، ضمن مسارات عمادها النزاهة والشفافية والحيادية واحترام حقوق المواطنين.

واستمع اللواء المعايطة لإيجاز قدّمه مدير شرطة نجدة العاصمة أبرز خلاله أهم الخطط والجهود المبذولة وإحصائيات العمل، وأوجه تنفيذ الواجبات الأمنيّة الميدانية الرامية إلى حفظ الأرواح والممتلكات وتحقيق السلامة المجتمعية.

--(بترا)





ل م/م ف/اح

18/01/2024 15:49:43