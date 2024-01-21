مالية النواب تناقش موازنة الصناعة والتجارة والمؤسسات التابعة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 18 كانون الثاني (بترا) مؤمن الحوري- ناقشت اللجنة المالية النيابية اليوم الخميس، برئاسة النائب نمر السليحات موازنة وزارة وزارة الصناعة والتجارة والتموين والمؤسسات التابعة لها، للسنة المالية 2024.

وقال السليحات بحضور وزير الصناعة والتجارة يوسف الشمالي ومديري الدوائر التابعة لها، ان الموازنة بلغت نحو 59.9 مليون دينار بارتفاع 417 الف دينار مقارنة بإعادة تقدير 2023، مشيرا الى ان النفقات الجارية بلغت نحو 10.8 مليون دينار بارتفاع 594 الف دينار، في حين بلغت النفقات الرأسمالية نحو 49 مليون دينار بانخفاض 177 الف دينار.

وبين السليحات ان موازنة مراقبة الشركات بلغت نحو 4.3 مليون دينار بارتفاع نحو 1.5 مليون دينار عن اعادة تقدير 2023، فيما بلغت النفقات الجارية نحو 3 ملايين دينار بارتفاع 530 الف دينار، والرأس مالية نحو 1.3 مليون دينار بارتفاع 950 الف دينار للصيانة وشراء مبنى.

وقال، إن موازنة مؤسسة المواصفات والمقاييس بلغت نحو 8 ملايين دينار بارتفاع 739 الف دينار مقارنة بإعادة تقدير 2023، وموازنة المؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية نحو 5.2 مليون دينار بارتفاع نحو 1.6 مليون دينار مقارنة بإعادة تقدير 2023.

من جانبه قال وزير الصناعة والتجارة يوسف الشمالي، إن الزيادة بالنفقات الجارية جاءت نتيجة الزيادة الطبيعية في الرواتب والمكافآت، مؤكدا انه تم رصد نحو 226 مليون دينار ضمن موازنة العام الحالي لدعم مادتي القمح والشعبر وذلك نتيجة لارتفاع الاسعار العالمية وللمحافظة على اسعار الخبز في السوق الاردني.

وطمأن الوزير الشمالي النواب ان المخزون الاستراتيجي للقمح يكفي 10 شهور، والشعير 8 شهور، مشيرًا الى وجود مشروعين هذا العام لزيادة السعة التخزينية لمستوعبات الحبوب في منطقة الغباوي بمقدار 100 الف طن، و 500 الف طن في منطقة القطرانة، علما ان الاردن ومنذ بداية العدوان الاسرائيلي على غزة، ورّد 45 الف طن من الحبوب لفلسطين.

وبين انه تم رصد ارتفاع اسعار اجور الشحن للحاويات حيث وضعت سقوف سعرية للبواخر التي تصل لميناء العقبة، مشيرا الى ان المخزون الاستراتيجي من المواد الاساسية ضمن المدد العالمية والتي تصل الى (شهرين).

واكد الشمالي ضمان الحكومة لعدم رفع اسعار السلع المخزنة وسيتم المحافظة على الاسعار الا اذا وردت سلع جديدة، مشددًا على انه لن يسمح لأي جهة برفع الاسعار بناء على رغبات شخصية او من خلال عروض وهمية من شأنها استغلال المواطن، وذلك من خلال مراقبة الاسواق بواسطة فرق متخصصة منتشرة في كافة انحاء المملكة.

واضاف، انه تم دعم "صندوق دعم الصناعات الوطنية" بمقدار 30 مليون دينار، ونحو 10 ملايين لتغطية القطاع الصناعي لدعم فرق اسعار الكهرباء، مشيرا الى أن الصندوق يقدم منحا غير مستردة ضمن شروط متفق عليها مع القطاع الخاص، علما ان عدد الشركات التي استفادت من الصندوق العام السابق بلغ نحو 1400 شركة.

الى ذلك، عرض مراقب عام الشركات وائل العرموطي، لأوضاع الشركات للعام السابق، حيث بلغ عدد الشركات المسجلة 6100، شركة مسجلة في المملكة بنسبة زيادة 6 بالمئة عن عام 2022.

واكد العرموطي حرص الدائرة على مواصلة تطوير خدماتها وتبسيطها على متلقي الخدمة وبما يتواءم مع اهداف ومضامين رؤية التحديث الاقتصادي والبرنامج الحكومي لتنفيذها وبأعلى المعايير الدولية بهذا الخصوص.

واوضح ان الدائرة استطاعت تجاوز الارقام المستهدفة للشركات المسجلة العام الماضي اذ كانت تسعى الى تسجيل 5800 شركة مع نهاية العام الماضي، موضحا أن الزيادة بأعداد الشركات يعود الى عدة أسباب في مقدمتها التعديلات الجديدة التي طرأت على قانون الشركات والتي ساهمت باختصار الوقت اللازم لإجراءات ومتطلبات تسجيل الشركات.

وبين العرموطي أن تسجيل الشركة بالمملكة اصبح اليوم وبعد دخول التعديلات الجديدة على قانون الشركات حيز التنفيذ خلال تشرين الثاني الماضي، يستغرق ساعة واحد كحد اقصى في حال اكتمال جميع المتطلبات والوثائق اللازمة لإتمام عملية التسجيل وفي حال عدم الحاجة إلى موافقة مسبقة لتسجيل الشركة.

يشار إلى أن مدة تسجيل الشركة كانت سابقا تحتاج الى يوم كامل لشركات التضامن والتوصية البسيطة، ويومين لباقي أنواع الشركات، في حال استكمال الإجراءات كافة.

من جهته قال مدير الشركة العامة للصوامع والتموين عماد الطراونة، إن الشركة ترفد الخزينة سنويا بحوالي ثلاثة ملايين دينار، وهي احدى الادوات التي تساهم في تحقيق الامن الغذائي، لافتا الى ان الشركة تعمل كذراع لوزارة الصناعة والتجارة في ملف الأمن الغذائي.

وأكد مدير المؤسسة المدنية الاستهلاكية سليمان القضاة ان المواد الاساسية متوفرة بمستودعات المؤسسة، مشيرًا الى وجود توجه لانشاء ثلاثة اسواق جديدة، وتحديث بعض الاسواق القائمة لتلبية حاجة المواطنين.

وعرضت مديرة مؤسسة المواصفات والمقاييس عبير الزهير، لأوجه الصرف والإنفاق كما وردت في الموازنة، مشيرة الى ان المؤسسة تعمل باستمرار على تحديث المواصفة القياسية والقواعد الفنية الأردنية، وتطبيق الإجراءات الرقابية على المعابر الحدودية وفي الأسواق وبما يوائم الممارسات الدولية ويحمي الاقتصاد.

من جهته اكد مدير المؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع عبد الفتاح الكايد، ان المؤسسة معنية بتطوير المشاريع وليس بالتمويل المالي، وفي بعض الاحيان قد يكون الدعم موجها للمشاريع الريادية الشبابية في المحافظات ضمن معايير واسس معينة.

واضاف، ان المؤسسة تهدف الى توسيع قاعدة المستفيدين من مشاريع المؤسسة، مشيرًا الى ان عدد طلبات الاستفادة من دعم المؤسسة بلغ 2700 طلب تم تلبية 944 طلبا منها بناءً على الموارد المتاحة.

ومن جانبهم تساءل النواب: ناجح العدوان، ضرار الحراسيس، سليمان ابو يحيي، عمر النبر، تيسير كرشان، خالد البستنجي، محمد الهلالات، رمزي العجارمة، على الطراونة، بسام الفايز، هايل عياش، عبدالرحمن العوايشة، عبدالله ابو زيد، نضال الحياري، وفليحة السبيتان حول الخطط المستقبلية لخفض فاتورة الطاقة، وسعة صوامع الحبوب والكميات المخزنة والمدد الزمنية التي تبقى فيها الحبوب داخل التخزين، ومدى مطابقة الصوامع للمواصفات والمقاييس العالمية.

كما تساءلوا عن المردود المالي الذي يتأتى من المعارض المعنية بالترويج للصادرات الاردنية في العديد من الدول، وتفاصيل الدعم للقمح والشعير، والمساعدات المقدمة للاشقاء في فلسطين المحتلة من الحبوب، وبرامج دعم الصناعات الوطنية، والمخزون من المواد الغذائية خاصة مع مستدات الأوضاع في البحر الأحمر باب المندب والاجراءات التحوطية، والرقابة على الاسواق.

--(بترا)





م ح/م ف/

18/01/2024 15:43:20