مالية النواب تناقش موازنة هيئة الخدمة المدنية ومعهد الادارة العامة

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عمان 18 كانون الثاني (بترا) أمين الرواشدة- ناقشت اللجنة المالية بمجلس النواب اليوم الخميس، برئاسة النائب نمر السليحات، موازنتي هيئة الخدمة المدنية ومعهد الادارة العامة للسنة المالية 2024.

وبلغت موازنة هيئة الخدمة المدنية، نحو 5.6 مليون دينار وهي ضمن التصنيف الجديد في الموازنة، بارتفاع نحو 600 الف دينار مقارنة بموازنة "الديوان" للعام الماضي، متسائلًا عن تفاصيل الإنفاق واسباب الارتفاع مع اختلاف المهام بين "الديوان والهيئة حاليًا"، بحسب رئيس اللجنة.

وحول موازنة، معهد الادارة العامة، قال السليحات، إنها بلغت نحو مليوني دينار بارتفاع 494 الف دينار مقارنة بإعادة تقدير 2023، وبلغت النفقات الجارية نحو 1.6 مليون دينار بارتفاع 244 ألف دينار، مطالبًا بوضع اللجنة المالية بتفاصيل المخصصات.

من جهته قال رئيس هيئة الخدمة المدنية، سامح الناصر، إن التحول الذي جرى في الهيئة هو انتقال وتحول جذري وعميق وينسجم مع مخرجات خطة تحديث القطاع العام واستراتيجية الموارد البشرية استنادا لرؤية وتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني نحو الاصلاح السياسي والاقتصادي.

وأضاف، إن موازنة العام الحالي متواضعة ولا تكفي لتغطية المشاريع التي تعمل عليها الهيئة حيث تمت الموافقة على مشروعين من اصل 24 مشروعا، مشيرا الى النقلة النوعية في المهام من خلال التخطيط ورسم السياسات.

وأوضح أن مهام وزارة تطوير القطاع العام انتقلت الى هيئة الخدمة المدنية مثل عمليات التنظيم والهيكلة، والتأكد من التزام الجهات الحكومية بالمؤشرات والمعايير، والمتابعة والتنظيم والرقابة بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد الرقمي، بمساعدة معهد الادارة العامة، مشيرًا الى صدور نظام الهيئة ونظام التنظيم الاداري.

وأشار إلى أنه سيتم الإعلان عن الكشف التنافسي في آذار المقبل، وسيتم الانتقال التدريجي من الانتظار الى الاعلان المفتوح، وصولا الى تطبيق الاعلان المفتوح بنسبة مئة بالمئة في كافة الدوائر والوزارات عام 2027، واعتبارا من العام الحالي بنسبة 55 بالمئة للاعلان المفتوح ونسبة 45 بالمئة لمخزون هيئة الخدمة المدنية، ولضمان الشفافية يحق لمن له دور تنافسي بالتقدم للاعلان المفتوح والمنافسة على النسبتين.

وفيما يتعلق بوزارة التربية والصحة قال، إن هيئة الخدمة المدنية ستزود الوزارتين بكوادر مؤهلة وروابط للتسهيل عليهما باجراءات الاعلان المفتوح والتعيين، وينطبق عليها ما ينطبق على الوزارات والدوائر الأخرى من حيث النسب في الاعلان المفتوح والمخزون، حيث ستبدأ النسبة بالاعلان المفتوح عام 2024 بـ 55 بالمئة، وعام 2025، بنسبة 70 بالمئة، وعام 2026، بنسبة 85 بالمئة، وعام 2027 سيطبق الاعلان المفتوح بنسبة مئة بالمئة، موضحا أن دور الهيئة يتمثل بتزويد الوزارات والدوائر بقواعد البيانات والروابط الالكترونية والدعم الفني والتنظيم.

إلى ذلك قالت مديرة معهد الادارة العامة سهام الخوالدة، إن المعهد معني ببناء القدرات وبما يتوافق مع خارطة تحديث القطاع العام، وتمكين الموارد البشرية.

وأشارت الخوالدة الى أنه بموجب التعديلات والتحول الجديد سيتحمل المعهد عبئا كبيرا يستلزم توفير الدعم الكافي، ليتم تحديد الاحتياجات الوظيفية، والأنظمة الجديدة، لافتة الى أن عدد المشاركين بالدورات التدريبية التي يقدمها المعهد بلغ العام الماضي 26 الف مشارك، ويقدم المعهد 800 برنامج تدريبي لمواكبة التغيرات المحلية والعالمية.

من جهتهم طالب النواب: ناجح العدوان، سليمان أبو يحيى، عمر النبر، علي الطراونة، رمزي العجارمة، فريد حداد، ضرار الحراسيس، محمد الهلالات، وتيسير كريشان، بأن يكون الاعلان المفتوح ووضع شروط التعيين من مهام هيئة الخدمة المدنية.

--(بترا)

أ ر/م ف/اح

18/01/2024 14:21:13