2384 طن خضار وفواكه واردات السوق المركزي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 18 كانون الثاني (بترا)- بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الخميس، 2384 طنا، منها 1595 طن خضار، و560 طن فواكه، و227 طنا من الورقيات.
وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 10 و20 قرشا، والبصل الناشف بين 25 و35، والبطاطا بين 20 و40، والبندورة بين 10 و18، والجزر بين 40 و50، والخيار بين 30 و50، والزهرة بين 8 و20، والليمون بين 30 و50، والموز البلدي بين 50 و80 قرشا.
--(بترا)
رح/رق
18/01/2024 14:11:46
MENAFN21012024000117011021ID1107746427
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