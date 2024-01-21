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الجنيه الإسترليني يتراجع أمام الدولار

1/21/2024 1:09:38 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

لندن 19 كانون الثاني (بترا)- انخفض الجنيه الإسترليني، اليوم الجمعة، مقابل الدولار الأميركي والعملة الأوروبية الموحدة (يورو).
وقالت صحيفة "الفايننشال تايمز" البريطانية، إن الإسترليني انخفض بنسبة 0.2 بالمئة مقابل الدولار عند 1.2660، وذلك عقب صدور بيانات مكتب الإحصاءات الوطني البريطاني التي أظهرت انخفاض مبيعات التجزئة بنسبة 2ر3 بالمئة على أساس شهري، في كانون الأول الماضي. كما تراجع الإسترليني مقابل اليورو عند 1.1656 يورو.
ووفق "الفايننشال تايمز"، رفع المستثمرون رهاناتهم على تخفيضات أسعار الفائدة من قبل بنك إنجلترا المركزي.
--(بترا)
رش/م د/أس
19/01/2024 13:50:41

MENAFN21012024000117011021ID1107746407

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