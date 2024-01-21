الجنيه الإسترليني يتراجع أمام الدولار

(MENAFN
- Jordan News Agency)
لندن 19 كانون الثاني (بترا)- انخفض الجنيه الإسترليني، اليوم الجمعة، مقابل الدولار الأميركي والعملة الأوروبية الموحدة (يورو).
وقالت صحيفة "الفايننشال تايمز" البريطانية، إن الإسترليني انخفض بنسبة 0.2 بالمئة مقابل الدولار عند 1.2660، وذلك عقب صدور بيانات مكتب الإحصاءات الوطني البريطاني التي أظهرت انخفاض مبيعات التجزئة بنسبة 2ر3 بالمئة على أساس شهري، في كانون الأول الماضي. كما تراجع الإسترليني مقابل اليورو عند 1.1656 يورو.
ووفق "الفايننشال تايمز"، رفع المستثمرون رهاناتهم على تخفيضات أسعار الفائدة من قبل بنك إنجلترا المركزي.
--(بترا)
رش/م د/أس
19/01/2024 13:50:41
MENAFN21012024000117011021ID1107746407
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