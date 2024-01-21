عمدة لندن يثبت أسعار المواصلات للحد من ارتفاع تكلفة المعيشة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
لندن 19 كانون الثاني (بترا)- قال عمدة لندن صادق خان، إن معظم أسعار وسائل النقل العام في لندن، ستبقى كما هي هذا العام، في خطوة تهدف إلى تخفيف ضغوط تكلفة المعيشة ودعم قطاعي التجزئة والضيافة.
وأضاف خان، اليوم الجمعة، أن "أزمة تكاليف المعيشة لا تزال تؤثر بشدة على سكان لندن"، مضيفًا أنه خصص 123 مليون جنيه إسترليني لتثبيت أسعار المواصلات حتى آذار 2025.
وأشارت تقارير اقتصادية بريطانية إلى أن غالبية الأسر في لندن وأنحاء بريطانيا، قلّصت نفقاتها؛ بسبب أزمة تكاليف المعيشة على مدى العامين الماضيين.
--(بترا)
رش/م د/أس
19/01/2024 13:31:12
MENAFN21012024000117011021ID1107746406
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