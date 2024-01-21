عمدة لندن يثبت أسعار المواصلات للحد من ارتفاع تكلفة المعيشة

MENAFN - Jordan News Agency)

لندن 19 كانون الثاني (بترا)- قال عمدة لندن صادق خان، إن معظم أسعار وسائل النقل العام في لندن، ستبقى كما هي هذا العام، في خطوة تهدف إلى تخفيف ضغوط تكلفة المعيشة ودعم قطاعي التجزئة والضيافة.

وأضاف خان، اليوم الجمعة، أن "أزمة تكاليف المعيشة لا تزال تؤثر بشدة على سكان لندن"، مضيفًا أنه خصص 123 مليون جنيه إسترليني لتثبيت أسعار المواصلات حتى آذار 2025.

وأشارت تقارير اقتصادية بريطانية إلى أن غالبية الأسر في لندن وأنحاء بريطانيا، قلّصت نفقاتها؛ بسبب أزمة تكاليف المعيشة على مدى العامين الماضيين.

--(بترا)

رش/م د/أس

19/01/2024 13:31:12