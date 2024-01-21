انخفاض مبيعات التجزئة في بريطانيا أكثر من المتوقع

MENAFN - Jordan News Agency)

لندن 19 كانون الثاني (بترا)- انخفضت مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة بأكثر من المتوقع في نهاية العام الماضي، وفق مكتب الإحصاءات الوطني البريطاني.

وقال المكتب الحكومي اليوم الجمعة، إن مبيعات التجزئة انخفضت بنسبة 2ر3 بالمئة على أساس شهري في كانون الأول الماضي، مقارنة بزيادة بنسبة 4ر1 بالمئة في تشرين الثاني الذي سبقه.

وانخفضت المبيعات باستثناء المواد الغذائية بنسبة 9ر3 بالمئة، وسجلت مبيعات المواد الغذائية هبوطا بنسبة 1ر3 بالمئة، مثلما انخفضت مبيعات وقود السيارات بنسبة 9ر1 بالمئة. كما انخفض إجمالي مبيعات التجزئة على أساس سنوي بنسبة 4ر2 بالمئة.

--(بترا)

رش/أس

19/01/2024 12:58:59