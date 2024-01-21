انخفاض مبيعات التجزئة في بريطانيا أكثر من المتوقع

(MENAFN
- Jordan News Agency)
لندن 19 كانون الثاني (بترا)- انخفضت مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة بأكثر من المتوقع في نهاية العام الماضي، وفق مكتب الإحصاءات الوطني البريطاني.
وقال المكتب الحكومي اليوم الجمعة، إن مبيعات التجزئة انخفضت بنسبة 2ر3 بالمئة على أساس شهري في كانون الأول الماضي، مقارنة بزيادة بنسبة 4ر1 بالمئة في تشرين الثاني الذي سبقه.
وانخفضت المبيعات باستثناء المواد الغذائية بنسبة 9ر3 بالمئة، وسجلت مبيعات المواد الغذائية هبوطا بنسبة 1ر3 بالمئة، مثلما انخفضت مبيعات وقود السيارات بنسبة 9ر1 بالمئة. كما انخفض إجمالي مبيعات التجزئة على أساس سنوي بنسبة 4ر2 بالمئة.
--(بترا)
رش/أس
19/01/2024 12:58:59
MENAFN21012024000117011021ID1107746405
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