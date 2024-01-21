التضخم الأساسي في اليابان يسجل أعلى مستوى في 41 عاماً

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 19 كانون الثاني (بترا)- قفز مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي في اليابان 3.1 بالمئة العام الماضي، مسجلاً أكبر مستوى له منذ عام 1982.
ووفقاً لبيانات وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات الصادرة اليوم الجمعة، فقد ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الذي يستثني المواد الغذائية الطازجة 2.3 بالمئة على أساس سنوي في كانون الأول، مقابل 2.5 بالمئة في تشرين الثاني، كما أنها مستويات تتجاوز مستهدف بنك اليابان البالغ 2 بالمئة للشهر الـ21 على التوالي.
ووفقاً للتقرير الذي نقلته شبكة (سي إن بي سي) الاقتصادية، سجلت أسعار الغذاء أكبر زيادة في 48 عاماً بعد ارتفاعها 8.2 بالمئة في 2023.
وتأتي بيانات التضخم الأخيرة وسط مطالبة الحكومة اليابانية للشركات بزيادة الأجور قبيل مفاوضات الربيع السنوية بين الموظفين واتحادات العمال.
وتراجع متوسط الأجور الحقيقية والمعدلة وفقاً للتضخم على أساس سنوي للشهر الـ20 على التوالي في تشرين الثاني.
--(بترا)
رصد/ي أ/م ق/أس
19/01/2024 12:51:55
MENAFN21012024000117011021ID1107746404
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