التضخم الأساسي في اليابان يسجل أعلى مستوى في 41 عاماً

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 19 كانون الثاني (بترا)- قفز مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي في اليابان 3.1 بالمئة العام الماضي، مسجلاً أكبر مستوى له منذ عام 1982.

ووفقاً لبيانات وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات الصادرة اليوم الجمعة، فقد ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الذي يستثني المواد الغذائية الطازجة 2.3 بالمئة على أساس سنوي في كانون الأول، مقابل 2.5 بالمئة في تشرين الثاني، كما أنها مستويات تتجاوز مستهدف بنك اليابان البالغ 2 بالمئة للشهر الـ21 على التوالي.

ووفقاً للتقرير الذي نقلته شبكة (سي إن بي سي) الاقتصادية، سجلت أسعار الغذاء أكبر زيادة في 48 عاماً بعد ارتفاعها 8.2 بالمئة في 2023.

وتأتي بيانات التضخم الأخيرة وسط مطالبة الحكومة اليابانية للشركات بزيادة الأجور قبيل مفاوضات الربيع السنوية بين الموظفين واتحادات العمال.

وتراجع متوسط الأجور الحقيقية والمعدلة وفقاً للتضخم على أساس سنوي للشهر الـ20 على التوالي في تشرين الثاني.

--(بترا)

رصد/ي أ/م ق/أس

19/01/2024 12:51:55