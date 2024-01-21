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مقتل جندي إسرائيلي متأثرا بجروح بمعارك غزة

1/21/2024 1:09:34 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 19 كانون الثاني (بترا)- أعلن جيش الإحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة، عن مقتل جندي متأثرا بجروح أصيب بها قبل 3 أيام خلال معارك جنوبي قطاع غزة.
وأشار الجيش الإسرائيلي إلى إصابة 3 جنود آخرين بجروح خطيرة في معارك دارت قبل يومين جنوبي القطاع.
--(بترا)
رصد/ي أ/م ق/أس
19/01/2024 10:21:22

MENAFN21012024000117011021ID1107746402

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