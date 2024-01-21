مقتل جندي إسرائيلي متأثرا بجروح بمعارك غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 19 كانون الثاني (بترا)- أعلن جيش الإحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة، عن مقتل جندي متأثرا بجروح أصيب بها قبل 3 أيام خلال معارك جنوبي قطاع غزة.

وأشار الجيش الإسرائيلي إلى إصابة 3 جنود آخرين بجروح خطيرة في معارك دارت قبل يومين جنوبي القطاع.

--(بترا)

رصد/ي أ/م ق/أس

19/01/2024 10:21:22