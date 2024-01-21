كوريا الجنوبية تستضيف أول ألعاب أولمبية شتوية للشباب تعقد في آسيا

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 19 كانون الثاني (بترا)- تتجه أنظار عالم الرياضات الشتوية مساء اليوم الجمعة، إلى إقليم غانغوون في شرق كوريا الجنوبية، حيث تفتتح النسخة الرابعة من الألعاب الأولمبية الشتوية للشباب.

وسيكون إقليم غانغوون أول مضيف آسيوي للحدث الرياضي الذي يقام كل أربع سنوات، بعد إنسبروك في النمسا وليلهامر في النرويج ولوزان في سويسرا.

وستنتهي المنافسة، المفتوحة للرياضيين الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و18 عاما، في الأول من شباط، وفقا لوكالة يونهاب الكورية الجنوبية.

وتعد هذه أكبر دورة ألعاب أولمبية شتوية للشباب على الإطلاق، بمشاركة 1803 أبطال رياضيين يمثلون 79 دولة. وسيتنافسون في 81 حدثا في سبع رياضات و15 تخصصا.

--(بترا)

رصد/ي أ/م ق/أس

19/01/2024 10:17:10