كوريا الجنوبية تستضيف أول ألعاب أولمبية شتوية للشباب تعقد في آسيا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 19 كانون الثاني (بترا)- تتجه أنظار عالم الرياضات الشتوية مساء اليوم الجمعة، إلى إقليم غانغوون في شرق كوريا الجنوبية، حيث تفتتح النسخة الرابعة من الألعاب الأولمبية الشتوية للشباب.
وسيكون إقليم غانغوون أول مضيف آسيوي للحدث الرياضي الذي يقام كل أربع سنوات، بعد إنسبروك في النمسا وليلهامر في النرويج ولوزان في سويسرا.
وستنتهي المنافسة، المفتوحة للرياضيين الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و18 عاما، في الأول من شباط، وفقا لوكالة يونهاب الكورية الجنوبية.
وتعد هذه أكبر دورة ألعاب أولمبية شتوية للشباب على الإطلاق، بمشاركة 1803 أبطال رياضيين يمثلون 79 دولة. وسيتنافسون في 81 حدثا في سبع رياضات و15 تخصصا.
--(بترا)
رصد/ي أ/م ق/أس
19/01/2024 10:17:10
MENAFN21012024000117011021ID1107746401
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