استشهاد فلسطينيين جراء قصف الاحتلال مدينة خان يونس

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 19 كانون الثاني (بترا)- استُشهد عدد من الفلسطينيين في قطاع غزة وأصيب آخرون، فجر اليوم الجمعة، في قصف نفذته طائرات ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي على مدينة خان يونس في قطاع غزة، التي كانت نسفت فيها قوات الاحتلال مربعات سكنية بشكل كامل.
وذكرت مصادر فلسطينية محلية، أن أربعة مواطنين على الأقل ارتقوا في قصف لقوات الاحتلال على المنطقة الغربية في مدينة خان يونس، فيما ارتقى سبعة شهداء وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي على شقة سكنية قرب مستشفى الشفاء بمدينة غزة.
كما واصلت قوات الاحتلال قصفها المدفعي المكثف في محيط مستشفى الأمل في خان يونس، في حين استهدفت قوات الاحتلال وسط المدينة بعدة غارات وبقصف مدفعي.
في سياق منفصل، أفادت مصادر فلسطينية إن انقطاع خدمات الاتصالات والإنترنت عن قطاع غزة مستمر لليوم الثامن على التوالي.
--(بترا)
رصد/ي أ/م ق/أس
19/01/2024 10:15:38
MENAFN21012024000117011021ID1107746400
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