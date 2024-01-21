كوريا الشمالية تختبر نظام أسلحة نووية تحت الماء

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 19 كانون الثاني (بترا)- أعلنت كوريا الشمالية اليوم الجمعة، أنها اختبرت نظام أسلحة نووية تحت الماء ردا على مناورات لبحرية مشتركة أجرتها كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان.
وذكرت وزارة الدفاع في الكورية الشمالية، أنها أجرت "اختبارا مهما على نظامها للأسلحة النووية تحت الماء هايل-5-23 قيد التطوير".
ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية عن المتحدث باسم وزارة الدفاع الكورية الشمالية "نستكمل الوضع المضاد المعتمد على الأسلحة النووية تحت الماء لجيشنا، وستستمر مختلف إجراءات الاستجابة البحرية وتحت الماء، لردع المناورات العسكرية العدائية للقوات البحرية للولايات المتحدة وحلفائها".
وأجرت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان مناورات بحرية مشتركة بانضمام حاملة الطائرات التي تعمل بالطاقة النووية "يو إس إس كارل فينسن" بين الاثنين والأربعاء، بعد إطلاق بيونغ يانغ لصاروخ فرط صوتي.
--(بترا)
رصد/ي أ/م ق/أس
19/01/2024 10:02:13
MENAFN21012024000117011021ID1107746399
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