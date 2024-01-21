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كوريا الشمالية تختبر نظام أسلحة نووية تحت الماء

1/21/2024 1:09:30 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 19 كانون الثاني (بترا)- أعلنت كوريا الشمالية اليوم الجمعة، أنها اختبرت نظام أسلحة نووية تحت الماء ردا على مناورات لبحرية مشتركة أجرتها كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان.
وذكرت وزارة الدفاع في الكورية الشمالية، أنها أجرت "اختبارا مهما على نظامها للأسلحة النووية تحت الماء هايل-5-23 قيد التطوير".
ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية عن المتحدث باسم وزارة الدفاع الكورية الشمالية "نستكمل الوضع المضاد المعتمد على الأسلحة النووية تحت الماء لجيشنا، وستستمر مختلف إجراءات الاستجابة البحرية وتحت الماء، لردع المناورات العسكرية العدائية للقوات البحرية للولايات المتحدة وحلفائها".
وأجرت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان مناورات بحرية مشتركة بانضمام حاملة الطائرات التي تعمل بالطاقة النووية "يو إس إس كارل فينسن" بين الاثنين والأربعاء، بعد إطلاق بيونغ يانغ لصاروخ فرط صوتي.
--(بترا)
رصد/ي أ/م ق/أس
19/01/2024 10:02:13

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