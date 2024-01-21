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المنتخب الوطني ينهي تحضيراته لملاقاة نظيره الكوري الجنوبي بكأس آسيا غدا

1/21/2024 1:09:30 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

الدوحة 19 كانون الثاني (بترا) - يخوض المنتخب الوطني لكرة القدم تدريبه الأخير اليوم، استعداداً لملاقاة منتخب كوريا الجنوبية يوم غد السبت، في إطار منافسات كأس آسيا المقامة حالياً في قطر.
وتأتي المباراة في إطار منافسات المجموعة الخامسة التي تضم أيضاً منتخبي البحرين وماليزيا.
ويتصدر المنتخب المجموعة برصيد 3 نقاط وبفارق الأهداف عن كوريا، فيما لا يملك منتخبا البحرين وماليزيا أي نقطة.
ويضع المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم الحسين عموتة لمساته الأخيرة على تحضيرات المنتخب خلال التدريب الذي يجري اليوم على ملعب العقلة في لوسيل بالعاصمة القطرية الدوحة.
ويعيش لاعبو المنتخب الوطني حالة معنوية مرتفعة بعد الفوز في المباراة الأولى بالبطولة على منتخب ماليزيا بنتيجة 4-0.
كما يستعد الجمهور الأردني الكبير في قطر لمساندة المنتخب من المدرجات بحثاً عن نتيجة إيجابية تضع المنتخب في الدور الثاني من البطولة القارية.
--(بترا)
خ خ/م ق/أس
19/01/2024 09:55:30

MENAFN21012024000117011021ID1107746398

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