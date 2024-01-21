المنتخب الوطني ينهي تحضيراته لملاقاة نظيره الكوري الجنوبي بكأس آسيا غدا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الدوحة 19 كانون الثاني (بترا) - يخوض المنتخب الوطني لكرة القدم تدريبه الأخير اليوم، استعداداً لملاقاة منتخب كوريا الجنوبية يوم غد السبت، في إطار منافسات كأس آسيا المقامة حالياً في قطر.
وتأتي المباراة في إطار منافسات المجموعة الخامسة التي تضم أيضاً منتخبي البحرين وماليزيا.
ويتصدر المنتخب المجموعة برصيد 3 نقاط وبفارق الأهداف عن كوريا، فيما لا يملك منتخبا البحرين وماليزيا أي نقطة.
ويضع المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم الحسين عموتة لمساته الأخيرة على تحضيرات المنتخب خلال التدريب الذي يجري اليوم على ملعب العقلة في لوسيل بالعاصمة القطرية الدوحة.
ويعيش لاعبو المنتخب الوطني حالة معنوية مرتفعة بعد الفوز في المباراة الأولى بالبطولة على منتخب ماليزيا بنتيجة 4-0.
كما يستعد الجمهور الأردني الكبير في قطر لمساندة المنتخب من المدرجات بحثاً عن نتيجة إيجابية تضع المنتخب في الدور الثاني من البطولة القارية.
--(بترا)
خ خ/م ق/أس
19/01/2024 09:55:30
MENAFN21012024000117011021ID1107746398
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