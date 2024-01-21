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أسعار النفط تتجه نحو تسجيل مكاسب أسبوعية

1/21/2024 1:09:29 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 19 كانون الثاني (بترا)- تتجه أسعار النفط نحو تسجيل مكاسب أسبوعية رغم تراجعها بشكل طفيف خلال تعاملات اليوم الجمعة، وسط مخاوف بشأن تباطؤ نمو الطلب في الصين.
وكانت أسعار النفط تلقت دعماً من التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، والاضطرابات في مستويات الإنتاج الأميركي نتيجة موجة برد ضربت البلاد.
وعلى صعيد التداولات التي أوردتها شبكة "سي إن بي سي" الاقتصادية، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 0.29 بالمئة إلى 78.87 دولار للبرميل.
كما انخفضت العقود الآجلة للخام الأميركي بأقل من 0.1 بالمئة مسجلة 74.01 دولار للبرميل.
ويتجه الخامان نحو تسجيل مكاسب أسبوعية تتراوح ما بين 1 بالمئة إلى 2 بالمئة.
--(بترا)
رصد/ي أ/م ق/أس
19/01/2024 08:45:39

MENAFN21012024000117011021ID1107746397

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