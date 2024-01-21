ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية 450 نقطة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
نيويورك 19 كانون الثاني (بترا)- ارتفعت مؤشرات الأسهم الأميركية، الليلة الماضية، بنسبة بلغت 452 نقطة، فيما تحسن سعر النفط الخام الأميركي (وست تكساس) ليصل إلى 74 دولاراً للبرميل الواحد.
وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي، أمس الخميس، 201 نقطة ليصل إلى 37468 نقطة، وكذلك ارتفع مؤشر (نازداك) الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 200 نقطة ليصل إلى 15055 نقطة.
وارتفع مؤشر (S&P500) نحو 41 نقطة ليصل إلى 4780 نقطة، وارتفع مؤشر (رسل 2000)، وهو مؤشر الشركات لرؤوس الأموال الصغيرة، 10 نقاط ليصل الى 1923 نقطة.
ومن الشركات التي تحسنت اسعار أسهمها بوينغ وأبل وميكروسوفت.
--(بترا)
م د/م ق/أس
19/01/2024 07:51:35
MENAFN21012024000117011021ID1107746395
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