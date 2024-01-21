ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية 450 نقطة

MENAFN - Jordan News Agency)

نيويورك 19 كانون الثاني (بترا)- ارتفعت مؤشرات الأسهم الأميركية، الليلة الماضية، بنسبة بلغت 452 نقطة، فيما تحسن سعر النفط الخام الأميركي (وست تكساس) ليصل إلى 74 دولاراً للبرميل الواحد.

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي، أمس الخميس، 201 نقطة ليصل إلى 37468 نقطة، وكذلك ارتفع مؤشر (نازداك) الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 200 نقطة ليصل إلى 15055 نقطة.

وارتفع مؤشر (S&P500) نحو 41 نقطة ليصل إلى 4780 نقطة، وارتفع مؤشر (رسل 2000)، وهو مؤشر الشركات لرؤوس الأموال الصغيرة، 10 نقاط ليصل الى 1923 نقطة.

ومن الشركات التي تحسنت اسعار أسهمها بوينغ وأبل وميكروسوفت.

--(بترا)

م د/م ق/أس

19/01/2024 07:51:35