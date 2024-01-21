سارة السهيل تشهر مجموعتها القصصية اللؤلؤ والارض

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 19 كانون الثاني (بترا) – أشهرت الكاتبة سارة طالب السهيل، مساء أمس الخميس، في دائرة المكتبة الوطنية بعمان، مجموعتها القصصية "اللؤلؤ والأرض" المهداة إلى أطفال فلسطين، والصادرة مؤخراً عن دار يافا العلمية للنشر والتوزيع، بحضور جمع من المثقفين والأكاديميين.

وقدم وزير الثقافة الأسبق، الدكتور صلاح جرار قراءة انطباعية عن قصص السهيل متطرقا إلى الجوانب التربوية فيها، كما استعرض مسيرة الكاتبة وأهمية الكتابة للطفل، وتوعيته بما يدور من أحداث حوله، فضلاً عن ضرورة تمتين ارتباطه بالأرض العربية.

فيما، أكد مدير مديرية الدراسات والنشر في وزارة الثقافة، الدكتور سالم الدهام، أن الكتابة للطفل ليس بالأمر الهين أو السهل، مستعرضاً بعض الجوانب الفنية في القصص، وملقياً الضوء على أهمية الموضوع الذي تناولته الكاتبة، معتبراً أن تنشئة جيل جديد على التعلق بالأرض أمر محمود.

من جهته، استعرض مدير دار يافا، الناشر وائل عبد ربه، ظروف نشر الأدب الموجه للأطفال، مؤكداً سعي الناشرين والكتاب إلى تقديم مؤلف معرفي ثقافي فكري عالي المستوى للأطفال للمساهمة في الحفاظ على قيم المجتمع النبيلة.

وقدم الفنان التشكيلي محمود البوليس رؤيته للوحات التي قام برسمها وتضمنتها القصص، كما قدم الكاتب عماد المقداد، رؤية انطباعية عما تضمنته القصص من أفكار تغرسها في نفوس الأطفال اتجاه وطنهم.

وكانت السهيل، قد بينت في الأمسية التي حضرها مدير عام دائرة المكتبة الوطنية الدكتور نضال العياصرة، وأدارها الزميل محمود الداوود، أن سبب توجهها بقصة "اللؤلؤ والأرض" نحو الطفل الفلسطيني، هو التضامن معه في دفاعه عن حقه بالحياة والدفاع عن أرضه، بوجه العدوان الاسرائيلي الصهيوني على أرض فلسطين، مشيرة إلى أن الكاتب والأديب لا يملك سوى قلمه للتعبير عما يجول بخلده.

--(بترا)

م خ/م ق/أس

19/01/2024 07:50:33