الوحدات والمحطة يحققان الفوز في بطولة الناشئين للكرة الطائرة

الوحدات والمحطة يحققان الفوز في بطولة الناشئين للكرة الطائرة
التاريخ
1/21/2024 1:09:12 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 19 كانون الثاني (بترا)- فاز فريق الوحدات أمس على فريق الكرمل بنتيجة 3-0، في المباراة التي جرت في صالة مدينة الحسن الرياضية بإربد ضمن لقاءات بطولة الناشئين بالكرة الطائرة.
وفي صالة قصر الرياضة بمدينة الحسين للشباب، فاز فريق المحطة أمس الخميس، على فريق البقعة بنتيجة 3-0.
وسيتأهل الفريقان الحاصلان على المركزين الأول والثاني من كل مجموعة في البطولة إلى الدور قبل النهائي.
--(بترا)
ض ع/م ق/أس
19/01/2024 07:40:20
MENAFN21012024000117011021ID1107746393
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