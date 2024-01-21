الوحدات والمحطة يحققان الفوز في بطولة الناشئين للكرة الطائرة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 19 كانون الثاني (بترا)- فاز فريق الوحدات أمس على فريق الكرمل بنتيجة 3-0، في المباراة التي جرت في صالة مدينة الحسن الرياضية بإربد ضمن لقاءات بطولة الناشئين بالكرة الطائرة.

وفي صالة قصر الرياضة بمدينة الحسين للشباب، فاز فريق المحطة أمس الخميس، على فريق البقعة بنتيجة 3-0.

وسيتأهل الفريقان الحاصلان على المركزين الأول والثاني من كل مجموعة في البطولة إلى الدور قبل النهائي.

--(بترا)

ض ع/م ق/أس

19/01/2024 07:40:20