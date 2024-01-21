Sunday, 21 January 2024 10:01 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الوحدات والمحطة يحققان الفوز في بطولة الناشئين للكرة الطائرة

1/21/2024 1:09:12 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 19 كانون الثاني (بترا)- فاز فريق الوحدات أمس على فريق الكرمل بنتيجة 3-0، في المباراة التي جرت في صالة مدينة الحسن الرياضية بإربد ضمن لقاءات بطولة الناشئين بالكرة الطائرة.
وفي صالة قصر الرياضة بمدينة الحسين للشباب، فاز فريق المحطة أمس الخميس، على فريق البقعة بنتيجة 3-0.
وسيتأهل الفريقان الحاصلان على المركزين الأول والثاني من كل مجموعة في البطولة إلى الدور قبل النهائي.
--(بترا)
ض ع/م ق/أس
19/01/2024 07:40:20

MENAFN21012024000117011021ID1107746393

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث