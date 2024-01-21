هام من الإدارات المرورية لسائقي مركبات نقل طلبة المدارس

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - دعت الإدارات المرورية، سائقي مركبات نقل طلبة المدارس إلى أهمية التجهيز الفني الكامل للباصات، والالتزام بالعدد القانوني للحمولة للحفاظ على سلامة الطلبة.
وقال مندوبا الإدارات، خلال التقرير المروري، عبر إذاعة الأمن العام، أنه تم نشر مرتبات وكوادر شرطة السير والدوريات على مختلف مناطق وطرق المملكة، لضمان وصول الطلبة إلى المدارس بكل أمان، داعين إلى أهمية الالتزام بتعليمات وقواعد السير
من جهته قال النقيب محمد ملكاوي، من إدارة الدوريات الخارجية إن الطرق الخارجية، تشهد منذ ساعات الصباح الباكر حركة نشطة وقوية، موضحاً أن جميع الطرق سالكة ولا يوجد أي عوائق تذكر.
وأضاف أنه تم التعامل يوم أمس، مع حادث تصادم بين مركبتين على طريق المفرق - جرش، ونتج عنه أضرار مادية فقط، وحادث تدهور آخر لمركبة نقل ( ديانا ) قرب جسر الكرك، ولم ينتج عن الحادث أي إصابات.
من ناحيته قال الملازم1 مصعب مرايات، من إدارة السير المركزية، إنه تم توزيع مجموعات السير على مختلف مداخل ومخارج الطرق منذ الصباح الباكر، لضمان انسيابية حركة السير، ووصول الطلبة إلى المدارس بكل سهولة.
وبيّن مرايات، أن إدارة السير أعدّت خطة متكاملة بالتزامن مع بداية الفصل الدراسي، داعياً السائقين إلى الالتزام بقواعد السير والابتعاد عن ارتكاب المخالفات.
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