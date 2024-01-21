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هام من الإدارات المرورية لسائقي مركبات نقل طلبة المدارس

1/21/2024 1:08:28 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - دعت الإدارات المرورية، سائقي مركبات نقل طلبة المدارس إلى أهمية التجهيز الفني الكامل للباصات، والالتزام بالعدد القانوني للحمولة للحفاظ على سلامة الطلبة.
وقال مندوبا الإدارات، خلال التقرير المروري، عبر إذاعة الأمن العام، أنه تم نشر مرتبات وكوادر شرطة السير والدوريات على مختلف مناطق وطرق المملكة، لضمان وصول الطلبة إلى المدارس بكل أمان، داعين إلى أهمية الالتزام بتعليمات وقواعد السير
من جهته قال النقيب محمد ملكاوي، من إدارة الدوريات الخارجية إن الطرق الخارجية، تشهد منذ ساعات الصباح الباكر حركة نشطة وقوية، موضحاً أن جميع الطرق سالكة ولا يوجد أي عوائق تذكر.
وأضاف أنه تم التعامل يوم أمس، مع حادث تصادم بين مركبتين على طريق المفرق - جرش، ونتج عنه أضرار مادية فقط، وحادث تدهور آخر لمركبة نقل ( ديانا ) قرب جسر الكرك، ولم ينتج عن الحادث أي إصابات.
من ناحيته قال الملازم1 مصعب مرايات، من إدارة السير المركزية، إنه تم توزيع مجموعات السير على مختلف مداخل ومخارج الطرق منذ الصباح الباكر، لضمان انسيابية حركة السير، ووصول الطلبة إلى المدارس بكل سهولة.
وبيّن مرايات، أن إدارة السير أعدّت خطة متكاملة بالتزامن مع بداية الفصل الدراسي، داعياً السائقين إلى الالتزام بقواعد السير والابتعاد عن ارتكاب المخالفات.




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