كوريا الشمالية تؤكد «استعدادها» لاستقبال بوتين

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكّدت وزيرة الخارجيّة الكوريّة الشماليّة ((استعداد)) بلادها لاستقبال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حسبما نقلت عنها اليوم الأحد وكالة الأنباء الرسميّة في بيونغ يانغ، في أحدث مؤشّر إلى التقارب بين البلدين.



وقالت تشوي سون هوي لبوتين خلال زيارتها موسكو، إنّ كوريا الشماليّة ((مستعدّة لاستقبال أقرب أصدقاء الشعب الكوري بأكبر قدر من الإخلاص))، وفق ما جاء في بيان أصدره مكتبها ونقلته الوكالة.



والتقت تشوي الأسبوع الماضي في موسكو بوتين ونظيرها سيرغي لافروف.

وعزّزت بيونغ يانغ وموسكو علاقاتهما في الآونة الأخيرة، خصوصا من خلال زيارة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون النادرة لأقصى الشرق الروسي في سبتمبر (أيلول) الماضي.



وفي ختام زيارته تلك، دعا كيم بوتين إلى زيارة كوريا الشماليّة.

الشرق الأوسط