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الإعلام العبري: الكابينت سيوافق على تحويل الضرائب للسلطة الفلسطينية

1/21/2024 1:08:28 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - توقعت هيئة البث الإسرائيلية، مصادقة مجلس الوزراء (الكابينت)، خلال اجتماعه المزمع عقده اليوم الأحد، على قرار تحويل أموال الضرائب (المقاصة) للسلطة الفلسطينية عن طريق النرويج بعد اقتطاع الحصة المخصصة لقطاع غزة.
وقالت هيئة البث الرسمية: "من المتوقع أن يدعم مجلس الوزراء تحويل أموال ضرائب السلطة الفلسطينية عبر النرويج، لكن بعد اقتطاع الأموال المخصصة لغزة".


وأضافت الهيئة: :من المتوقع أن يؤيد جميع أعضاء الحكومة القرار، باستثناء وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير الذي غالبا سيعارضه".
وطالب بن غفير بالحصول على مزيد من التفاصيل حول الخطوط العريضة لتحويل الأموال، بما في ذلك معلومات حول الضمانات التي ستطلبها "إسرائيل" من النرويج لعدم وصول الأموال إلى غزة.

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