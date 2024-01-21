البلقاء التطبيقية تنعى أكاديمي بكلية الهندسة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نعى رئيس جامعة البلقاء التطبيقية الأستاذ الدكتور أحمد فخري العجلوني ومجلس عمداء الجامعة وأسرة الجامعة بمزيد من الحزن والأسى وفاة زميلهم الدكتور منذر كريشان.
ونشرت الجامعة عبر صفحتها على الفيسبوك بأن الدكتور كريشان كان عضو هيئة تدريس في كلية الهندسة التكنولوجية وعميد كلية الزرقاء التقنية وعميد كلية الزرقاء الأسبق وعميد كلية معان الأسبق."
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