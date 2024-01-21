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البلقاء التطبيقية تنعى أكاديمي بكلية الهندسة

1/21/2024 1:08:28 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نعى رئيس جامعة البلقاء التطبيقية الأستاذ الدكتور أحمد فخري العجلوني ومجلس عمداء الجامعة وأسرة الجامعة بمزيد من الحزن والأسى وفاة زميلهم الدكتور منذر كريشان.
ونشرت الجامعة عبر صفحتها على الفيسبوك بأن الدكتور كريشان كان عضو هيئة تدريس في كلية الهندسة التكنولوجية وعميد كلية الزرقاء التقنية وعميد كلية الزرقاء الأسبق وعميد كلية معان الأسبق."




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