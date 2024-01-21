شهداء في قصف على حي الزيتون وغارات تستهدف مخيم الشاطئ

شهداء في قصف على حي الزيتون وغارات تستهدف مخيم الشاطئ
التاريخ
1/21/2024 1:08:28 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أفاد مراسل الجزيرة بسقوط شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي على منزل في حي الزيتون شرق مدينة غزة.
وأوضح المراسل أن قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت بقصف مدفعي حي المنارة في خان يونس جنوبي قطاع غزة.
وأضاف أن مقاتلات إسرائيلية شنت غارات على مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.
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