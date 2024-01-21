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شهداء في قصف على حي الزيتون وغارات تستهدف مخيم الشاطئ

1/21/2024 1:08:28 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أفاد مراسل الجزيرة بسقوط شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي على منزل في حي الزيتون شرق مدينة غزة.
وأوضح المراسل أن قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت بقصف مدفعي حي المنارة في خان يونس جنوبي قطاع غزة.
وأضاف أن مقاتلات إسرائيلية شنت غارات على مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.




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