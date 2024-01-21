العراق ..تداول مقطع فيديو لضابط مقدم يصفع عقيدا بالجيش على وجهه ووزير الدفاع يصدر بيانا

MENAFN - Al Wakeel News)وجه وزير الدفاع العراقي، ثابت محمد العباسي، مساء السبت، بتوقيف ضباط ظهروا بمقطع فيديو، وتشكيل مجلس تحقيق بحقهم، بحسب بيان لوزارة الدفاع نشرته وكالة الأنباء العراقية "واع".



وتداول مستخدمون على منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر قيام ضابط عراقي برتبة مقدم بصفع ضابط آخر برتبة عقيد، فيما انهار الأخير بالبكاء.

وأظهر الفيديو المقدم وهو يمسك ملفا ويتحدث بحدة مع العقيد، وقام بصفعه مرتين على وجهه ثم بالاعتداء عليه بالضرب على ظهره، وهو ما تسبب بجدل واسع وانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وردا على ذلك، ذكرت وزارة الدفاع في بيانها أن "بعض مواقع التواصل الاجتماعي تداولت مقطع فيديو لاثنين من الضباط تصرفا خلاله بشكل لا يليق بالرتبة العسكرية، وخارج الضوابط والسياقات العسكرية المعمول بها في مؤسسة كبيرة وذات تاريخ عريق متمثل في 103 أعوام من البطولات والتضحية".



وأضافت الوزارة، أنه "بناءً على هذه التصرفات الصبيانية التي لا تليق بسمعة الجيش العراقي وتاريخه العظيم، وجه وزير الدفاع، ثابت محمد العباسي، مدير الاستخبارات العسكرية، بإيداع الضباط الذين ظهروا بمقطع الفيديو بالتوقيف، وتشكيل مجلس تحقيق بحقهم للوقوف على حقيقة ما تداولوه ومحاسبتهم وفق قانون الخدمة والتقاعد العسكري"، بحسب الوكالة العراقية.



وأكدت الوزارة أنها "ستعاقب أي منتسب أو ضابط يمارس أي عمل من شأنه أن يمس بسمعة الوزارة وتاريخها العريق، ولن يكون هناك أي خارج عن طائلة المساءلة في حال قيامه بأي تصرف يسيء لتاريخ الجيش العراقي البطل"، طبقا لما نقلت وكالة "واع".



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