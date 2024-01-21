العثور على طفل حديث الولادة حياً داخل حقيبة تسوق في لندن

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يعتقد السكان أن الأم التي وضعت طفلها حديث الولادة داخل حقيبة تسوق في شوارع لندن بليلة شديدة البرودة رغبت في العثور على الطفل .
وفي استجابة فورية، أطلقت الشرطة في لندن نداءً للحصول على معلومات بعدما اكتشف أحد الأشخاص الرضيعة الملفوفة بمنشفة أثناء نزهة مع الكلب يوم الخميس.
وأوضحت شرطة العاصمة البريطانية أنه تم العثور على الطفلة عند تقاطع طريق غرينواي وهاي ستريت ساوث في نيوهام، وهو الطرف الشرقي من العاصمة، في تمام الساعة 9:13 مساءً.
ويأمل رجال الشرطة في لندن أن تقدم الأم نفسها بعدما أبدت مخاوفها بشأن سلامتها.
ورغم انخفاض درجات الحرارة إلى ما دون 6 درجات مئوية تحت الصفر في لندن ليلة الحادثة، فإن الطفلة لم تتعرض لأي أذى، وتمت العناية بها بواسطة أطباء .
لبنان 24
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