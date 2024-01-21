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العثور على طفل حديث الولادة حياً داخل حقيبة تسوق في لندن

1/21/2024 1:08:28 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يعتقد السكان أن الأم التي وضعت طفلها حديث الولادة داخل حقيبة تسوق في شوارع لندن بليلة شديدة البرودة رغبت في العثور على الطفل .

وفي استجابة فورية، أطلقت الشرطة في لندن نداءً للحصول على معلومات بعدما اكتشف أحد الأشخاص الرضيعة الملفوفة بمنشفة أثناء نزهة مع الكلب يوم الخميس.
وأوضحت شرطة العاصمة البريطانية أنه تم العثور على الطفلة عند تقاطع طريق غرينواي وهاي ستريت ساوث في نيوهام، وهو الطرف الشرقي من العاصمة، في تمام الساعة 9:13 مساءً.
ويأمل رجال الشرطة في لندن أن تقدم الأم نفسها بعدما أبدت مخاوفها بشأن سلامتها.

ورغم انخفاض درجات الحرارة إلى ما دون 6 درجات مئوية تحت الصفر في لندن ليلة الحادثة، فإن الطفلة لم تتعرض لأي أذى، وتمت العناية بها بواسطة أطباء .

لبنان 24

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