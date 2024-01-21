انطلاق أول قافلة مهاجرين في عام 2024 من هندوراس نحو الولايات المتحدة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - انطلقت قافلة من مئات المهاجرين، معظمهم فنزويليون، سيرا من هندوراس أمس السبت، وهي تضم رجالا ونساء وأطفالا يسعون للوصول إلى الولايات المتحدة هربا من الفقر والعنف، حسبما أعلنت السلطات. وهي أول قافلة في عام 2024 من أمريكا الوسطى.
وقالت أليخاندرا مينا المتحدثة باسم معهد الهجرات الغواتيمالي لوكالة فرانس برس إن "المجموعة تتألف من نحو 500 إلى 600 شخص غالبيتهم فنزويليون". وتوجد جنسيات أخرى في القافلة.
وبحسب وسائل إعلام انطلقت القافلة من محطة للحافلات في سان بيدرو سولا بشمال هندوراس حيث كان المهاجرون وبينهم نساء وأطفال قد تجمعوا في اليوم السابق.
ويُفترض أن تمر المجموعة عبر كورينتو على الحدود مع غواتيمالا حيث كانت الشرطة اتخذت في الماضي إجراءات صارمة ضد المهاجرين الذين يحاولون دخول البلاد.
البيان
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