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انطلاق أول قافلة مهاجرين في عام 2024 من هندوراس نحو الولايات المتحدة

1/21/2024 1:08:28 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - انطلقت قافلة من مئات المهاجرين، معظمهم فنزويليون، سيرا من هندوراس أمس السبت، وهي تضم رجالا ونساء وأطفالا يسعون للوصول إلى الولايات المتحدة هربا من الفقر والعنف، حسبما أعلنت السلطات. وهي أول قافلة في عام 2024 من أمريكا الوسطى.
وقالت أليخاندرا مينا المتحدثة باسم معهد الهجرات الغواتيمالي لوكالة فرانس برس إن "المجموعة تتألف من نحو 500 إلى 600 شخص غالبيتهم فنزويليون". وتوجد جنسيات أخرى في القافلة.


وبحسب وسائل إعلام انطلقت القافلة من محطة للحافلات في سان بيدرو سولا بشمال هندوراس حيث كان المهاجرون وبينهم نساء وأطفال قد تجمعوا في اليوم السابق.


ويُفترض أن تمر المجموعة عبر كورينتو على الحدود مع غواتيمالا حيث كانت الشرطة اتخذت في الماضي إجراءات صارمة ضد المهاجرين الذين يحاولون دخول البلاد.

البيان

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