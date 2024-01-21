تعرّف على الوظائف الـ 10 الأسرع نمواً في 2024 ومقدار رواتبها

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نشرت منصة LinkedIn العالمية، تحليلاً بيّنت فيه أن الباحثين عن عمل في 2024 من المُتوقع أن يشهدوا سوق عمل أكثر حذراً وتنافسية، حيث يبطئ أصحاب العمل التوظيف ويقللون من زيادات الرواتب - لكن بعض الأدوار توفر آفاقاً أكثر إشراقاً من غيرها.



وقالت المنصة، إن وظائف مثل "كبير مسؤولي النمو، محلل الاستدامة، مستشار الذكاء الاصطناعي... وغيرها" من بين الأدوار الأكثر طلباً التي تقوم الشركات بالتوظيف فيها .

وأصدرت المنصة قائمة الوظائف السنوية التي تسلط الضوء على 25 مهنة هي الأسرع نمواً على مدار السنوات الخمس الماضية، استناداً إلى المسميات الوظيفية التي شهدت أكبر نمو على الإنترنت بين يناير 2019 ويوليو 2023.



وفيما يلي أهم 10 وظائف هي الأسرع نمواً في عام 2024 ومقدار رواتبها:



1. كبير مسؤولي النمو

الوصف الوظيفي: يقوم كبار مسؤولي النمو بتطوير وتنفيذ استراتيجيات المنظمة لزيادة الإيرادات وتوسيع التواجد في السوق وضمان النمو المستدام.

نطاق الراتب: 41500 دولار - 269500 دولار سنوياً

2. محلل البرامج الحكومية

الوصف الوظيفي: يقوم محللو البرامج الحكومية بتقييم فعالية وكفاءة برامج القطاع العام، عادة من خلال تحليل البيانات، وضمان الامتثال للوائح، ومراقبة الميزانيات والمزيد.



نطاق الراتب: 37000 دولار - 131500 دولار سنوياً.



3. مدير سلامة صحة البيئة

الوصف الوظيفي: يضمن مديرو سلامة الصحة البيئية أن الشركات تعزز مكان عمل آمن ومستدام للموظفين، وإدارة المخاطر وضمان الامتثال للوائح الصحة والسلامة والبيئة.



نطاق الراتب: 32000 دولار - 156000 دولار سنوياً.

4. مدير عمليات الإيرادات

الوصف الوظيفي: يساعد مديرو عمليات الإيرادات في الإشراف على ممارسات توليد إيرادات الشركات، والعمل بشكل وثيق مع فرق المبيعات والتسويق لتحسين نمو الأعمال وضمان الكفاءة العامة.



نطاق الراتب: 34000 دولار - 179500 دولار سنوياً.



5. محلل الاستدامة

الوصف الوظيفي: يقوم محللو الاستدامة بتقييم الجهود البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) للمنظمة وتحديد فرص الكفاءة والاستخدام المسؤول للموارد والأثر الاجتماعي الإيجابي.



نطاق الراتب: 42500 دولار - 138500 دولار سنوياً.



6. مزود الممارسة المتقدمة

الوصف الوظيفي: مقدمو الممارسات المتقدمة هم مقدمو خدمات طبية مرخصون، مثل مساعدي الأطباء أو الممرضين الممارسين، الذين يؤدون خدمات الرعاية الأولية للمرضى، بما في ذلك تقييم نتائج المختبر وتقديم التشخيص وإدارة خطط العلاج.



نطاق الراتب: 39000 دولار - 166000 دولار سنوياً.



7. نائب الرئيس للتنوع والشمول

الوصف الوظيفي: يعمل نواب الرئيس المعنيون بالتنوع والشمول على تنمية أماكن عمل شاملة من خلال تصميم وتنفيذ السياسات المتعلقة بالتنوع والإنصاف والشمول داخل المنظمة.



نطاق الراتب: 43500 دولار - 277500 دولار سنوياً.



8. مستشار الذكاء الاصطناعي

الوصف الوظيفي: يقدم مستشارو الذكاء الاصطناعي المشورة للمؤسسات بشأن تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي في عملياتهم التجارية وعروض منتجاتهم.



نطاق الراتب: 60500 دولار - 151000 دولار سنوياً.



9. مسؤول التوظيف

الوصف الوظيفي: يقوم القائمون على التوظيف بتوريد المرشحين المؤهلين وتقييمهم والمساعدة في توظيفهم للأدوار المفتوحة داخل المؤسسات.



نطاق الراتب: 25000 دولار - 93500 دولار سنوياً.



10. مهندس الذكاء الاصطناعي

الوصف الوظيفي: يقوم مهندسو الذكاء الاصطناعي بتطوير وتنفيذ وتدريب نماذج و خوارزميات الذكاء الاصطناعي، باستخدام لغات البرمجة لإنشاء أنظمة ذكية يمكنها أداء المهام التي تتطلب تقليدياً الذكاء البشري.



نطاق الراتب: 44000 دولار - 173500 دولار سنوياً.