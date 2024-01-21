هل التخلي عن السكر تماماً يضر بالجسم؟

يعتبر السكر أكثر المواد استهلاكا في تاريخ الغذاء، وأكثر النكهات التي اجتمعت الأذواق على تفضيلها، وهو مع ذلك الأكثر خطورة على الصحة، حيث يُوفِّر سعرات حرارية عالية للجسم دون أن يمدّه بالمغذيات، وبالتالي يرتبط دخوله في الجسم بزيادة الوزن وأمراض القلب والسمنة ومرض السكري من النوع الثاني.

وتوصل العلماء إلى استنتاج مفاده أنه على الرغم من ضرر الحلويات، إلا أن استبعاد السكر من النظام الغذائي تماما ليس مفيدا.

وتشير Very Well Health إلى أن البروفيسور فرانك من جامعة هافارد يشكك في فائدة التخلي عن السكر تماما في النظام الغذائي، وفقا لروسيا اليوم.

ووفقا له، من أجل التغذية الصحيحة، لا حاجة للتخلص تماما من السكر، ولكن يجب مراقبة تركيبة المنتجات بعناية والحد من استهلاك السكر المضاف في الأطعمة المصنعة.

ويشير إلى أنه يجب الانتباه إلى المحليات الطبيعية. "بالمقارنة مع السكر المضاف، العسل وشراب القيقب وشراب الأغاف أفضل قليلا منه فقط لأنها تحتوي على مؤشر نسبة السكر في الدم أقل، وتحتوي على بعض الفيتامينات والمعادن. لكن الاستهلاك المفرط لأي سكر مضاف يمكن أن يسبب نفس المشكلات الصحية".

ووفقا له، بدلا من اتباع حمية غذائية خالية من السكر، من الأفضل الحصول عليه من الفواكه، لأنها لا تسبب ارتفاعا مفاجئا لمستوى الغلوكوز في الدم. أما التخلي تماما عن السكر فلن يكون مفيدا.

وبحسب الدكتورة ساندرا أريفالو، التخلي التام عن السكر يعني التخلي عن كربوهيدرات مفيدة يستخدمها الجسم للحصول على الطاقة.

وتقول: "لا ينبغي اعتبار جميع أنواع السكر ضارة. لأن المشكلة الرئيسية تكمن في كمية السكر المستهلكة".





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