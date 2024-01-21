القبض على رجل حاول دخول منزل تايلور سويفت

ألقت الشرطة في مدينة نيويورك الأمريكية القبض على رجل شوهد وهو يحاول دخول منزل المغنية تايلور سويفت في حي ترايبيكا يوم السبت.

وقالت مصادر في إنفاذ القانون لصحيفة "نيويورك ديلي نيوز" الأمريكية إن الشرطة في الدائرة الأولى بإدارة شرطة نيويورك، التي استجابت لاتصال من شارع فرانكلين عبر خط الطوارئ "911"، أبلغت أن المشتبه به، الذي لم يتم الكشف عن هويته، حاول دخول منزل سويفت.

وذكرت مصادر الشرطة أنه بعد التحقق من السجلات، قام رجال الشرطة باعتقال الرجل لعدم استجابته لأمر استدعاء صادر في بروكلين في 2017 بسبب السلوك غير المنضبط.

وكان من غير الواضح حتى ليل السبت ما إذا كان الرجل سيواجه الاتهام بمحاولة دخول منزل سويفت.

يشار إلى أن المعجبين والمتعقبين لديهم سجل طويل في محاولة الوصول إلى سويفت في منزلها في مانهاتن.

وواجهت سويفت أيضا مشكلات مع المتعقبين الذين حاولوا الوصول إلى ممتلكاتها الأخرى في الماضي، بما في ذلك منزلها في بفرلي هيلز وقصرها في رود آيلاند.



