برنامج "Sell My Audi" يُحدث نقلة نوعية في بيع السيارات في الشرق الأوسط من خلال منصة التقييم الفوري

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- Performance Communications) كشفت أودي النقاب عن حل مبتكر يوفر لملاك سيارات أودي طريقة سريعة وسلسة لتقييم سياراتهم بشكل فوري، وذلك من خلال برنامج Sell My Audi، المنصة الإلكترونية المتطورة المخصصة حصرياً لتقييم وبيع سيارات أودي، والتي ستحدث نقلة نوعية في تجربة بيع السيارات في الشرق الأوسط.
يمنح البرنامج ملاك سيارات أودي تقييماً واضحاً لسعر سياراتهم عند الحاجة إلى بيعها أو مبادلتها مع الوكيل المحلي. وتوفر هذه الميزة المبتكرة شفافية غير مسبوقة لعملية بيع السيارات، وتزود ملاك السيارات بالمعرفة التي يحتاجون إليها لاتخاذ قرارات مستنيرة.
وتستخدم المنصة خوارزميات متقدمة تأخذ في الاعتبار عوامل مختلفة، تتضمن طراز السيارة وحالتها والمسافة التي قطعتها وأوضاع السوق الحالية، بما يضمن أن يعكس التقييم القيمة الفعلية للسيارة. وتهدف هذه الشفافية إلى سد الفجوة بين البائعين والتجار، وتعزيز المعاملات العادلة والفعالة.
ويرتكز برنامج Sell My Audi على التزام المنصة بتمكين ملاك سيارات أودي ويسعى لإحداث تغيير جذري في عمليات بيع السيارات المستعملة في الشرق الأوسط. وتتيح خدمة التقييم الفوري والتنافسي للملاك اتخاذ قرارات البيع بثقة وسهولة.
وقد تم إطلاق البرنامج للمساعدة في إحداث نقلة نوعية في طرق بيع ملاك سيارات أودي لسياراتهم. وتتوفر المنصة بالفعل في دبي وأبوظبي وعمان والمملكة العربية السعودية، فيما تخطط العلامة التجارية الألمانية لتوسيع خدمات المنصة بشكل أكبر في جميع أنحاء الشرق الأوسط.
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