سَفِلز تُعلن عن خطط توسع طموحة لقسمها السكني في الشرق الأوسط لتلبية الطلب المتزايد

(MENAFN
- Savills) أعلنت سَفِلز، الشركة الدولية للاستشارات العقارية، عن دخولها العام الجديد بتوسع استراتيجي واسع النطاق لفريقها السكني الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط. ومن المتوقع أن تؤدي هذه الخطوة إلى توسعة قسم الوكالات التابع لها ليشمل أكثر من 100 مستشار عقاري في العام 2024.
وتأتي هذه الخطوة استجابةً للنمو غير المسبوق في النشاط على مستوى المنطقة، وخاصة في الإمارات. ويسجل سوق العقارات السكنية في دبي مستويات نمو قياسية مدفوعة بارتفاع صافي الهجرة الداخلية، وعلى وجه التحديد بين الأثرياء، والإصلاحات التي استحدثت على أنظمة التأشيرات والإقامة طويلة الأجل، وبيئة الأعمال الجذابة، وطرح مشاريع سكنية عالمية المستوى.
وأظهرت دراسات حديثة أجرتها سَفِلز أن دبي تبوأت مرتبة الصدارة في نمو أسعار العقارات السكنية الفاخرة بين 30 مدينة في النصف الأول من العام 2023، كما احتلت المرتبة الأولى بين الوجهات الجذابة للمساكن التي تحمل العلامات التجارية، كما كانت دبي الوجهة الأولى لاستقبال كبار المتخصصين والمديرين التنفيذيين في مجال سفر الأعمال، تليها العاصمة أبوظبي.
وباعتباره واحداً من أشهر المتخصصين العقاريين في الإمارات مع خبرة طويلة من النجاح، سيتولى أندرو كامينغز قيادة الوكالة السكنية الجديدة بعد توسعتها لدى سَفِلز الشرق الأوسط، إضافة إلى سجله الممتاز لدعم الفريق. حقق أندرو مبيعات زاد حجمها عن مليار درهم عالمياً في الأشهر الثمانية عشر الماضية، بمتوسط سعر بيع يزيد على 40 مليون درهم. وزادت مبيعاته الإقليمية على 350 مليون درهم مع شركة ماجد الفطيم، بما في ذلك صفقتا بيع قياسيتان في تلال الغاف بقيمة تجاوزت 90 مليون درهم. وتشمل قائمة إنجازاته الأخرى صفقات كبرى في مشاريع رئيسية، مثل تلال الإمارات ونخلة جميرا والبراري ودبي هيلز.
وقال ستيفن مورغان، الرئيس التنفيذي لشركة سفلز في الشرق الأوسط: "نعرب عن سعادتنا لانضمام أندرو إلينا ليتولى مهمة قيادة النمو الاستراتيجي لأعمال الوكالات السكنية في شركتنا. إن هذا التوسع يواكب مسيرة نمونا على مستوى المنطقة، وكان من أبرزها في الآونة الأخيرة افتتاح مكاتبنا في مصر والسعودية، إضافة إلى توسيع خطوط خدماتنا لتقديم أكبر محفظة من الاستشارات المتكاملة للخدمات في منطقة الشرق الأوسط".
وفي تعليقه على تعيينه في هذا المنصب، قال أندرو كامينغز، رئيس مبيعات الوحدات السكنية في الشرق الأوسط لدى سَفِلز: "لا شك فيه أن سَفِلز تعدّ رائدة في السوق العالمية في مجال العقارات الفاخرة، وتحظى بالدعم بشبكة واسعة منتشرة عبر مختلف القارات. وعلى ضوء الزيادة الهائلة في الطلب، خاصة من قبل أثرياء العالم في المنطقة، يعتبر هذا الوقت الأفضل للاستفادة من هذه الشبكة، لضمان حصول المشترين على أفضل النصائح والعقارات التي تلبي احتياجاتهم".
وأضاف: "أشعر بسعادة غامرة للانطلاق في هذه الرحلة، وسأسهم في تعزيز مكانة سَفِلز كشركة إقليمية رائدة في مجال العقارات السكنية. وبطبيعة الحال، تعد دبي أولوية رئيسية، ولكننا سنستفيد أيضاً من تاريخنا الطويل في أبوظبي لزيادة حصتنا في السوق وفي الإمارات الشمالية، حيث تشهد رأس الخيمة خصوصاً محطة فاصلة في رحلة نموها وازدهارها. وسأبذل قصارى جهدي لمواصلة البناء على ممارساتنا الاستشارية الواسعة لدعم الأهداف الطموحة لرؤية السعودية 2030.
واختتم كامينغز حديثه بالقول: "لقد أدى نمو الطلب على العقارات الإقليمية إلى ظهور عدد كبير من المشاريع والفرص الجديدة، كما أسهم ذلك أيضاً في وصول السوق إلى مرحلة النضج، وهي مرحلة تزيد من حاجة المشترين والبائعين إلى الحصول على الاستشارات السليمة والمتخصصة وقائمة على البيانات من مستشارين موثوقين. وباعتبارها شركة عقارية تحظى بشهرة عالمية واسعة، تتمتع سَفِلز بمكانة مثالية تؤهلها لتلبية المتطلبات المتزايدة من جانب المشترين والبائعين في ظل الديناميكيات المتغيرة التي يشهدها السوق".
ومن المتوقع أن ينمو الفريق السكني لدى سفلز في الشرق الأوسط ليتجاوز عدده 100 وكيل بحلول النصف الثاني من العام 2024، كما أن الشركة الدولية والمزودة للاستشارات العقارية قد حصلت على مساحة مكتبية إضافية سيتم افتتاحها في نهاية شهر يناير لاستيعاب الفريق الجديد.
من جهته، قال جاستن ماركينج، رئيس القسم السكني العالمي لدى سَفِلز: "تجتذب المنطقة، ودبي على وجه التحديد، قطاعاً واسعاً من المشترين، ويسهم هذا التطور في تعزيز قوة شبكة سفلز العالمية".
"وتأتي الخطوة الأخيرة في أعقاب توسعنا الأخير داخل الأسواق الأوروبية، في وقت سابق من هذا الشهر، استحوذنا على شركة "فيربير لوكيشن"، الشركة المتخصصة في إدارة العقارات وتأجيرها في منطقة الألب السويسرية. وفي عام 2023، استحوذت سَفِلز على "بيليفايينغ"، الشركة المتخصصة في بيع وتأجير الوحدات السكنية في إيطاليا؛ و "بريديبيسا"، الشركة العقارية الرائدة في سوق بورتو بالبرتغال، كما أطلقت مشروعاً سكنياً في مدينة برشلونة الإسبانية."
وتتمتع سَفِلز بسجل عالمي من الإنجازات المرموقة. ومع وجودها في الشرق الأوسط منذ ما يزيد عن 40 عاماً، تواصل الاعتماد على مجموعة واسعة من الخدمات الاستشارية والإدارة والمعاملات المتخصصة في جميع أنحاء المنطقة.
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