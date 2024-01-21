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لقاء مرتقب بين النواب والفريق الاقتصادي الحكومي

1/21/2024 12:18:06 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - تناقش اللجنة المالية في مجلس النواب، الأحد، بحضور الفريق الاقتصادي الحكومي، مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2024، الذي تقدّر فيه قيمة النفقات الجارية بـ 10642 مليون دينار، بزيادة 854 مليون دينار أو ما نسبته 8.7% مقارنة بعام 2023.

كما تناقش لجنة الاقتصاد الرقمي والريادة النيابية الخدمات الإلكترونية والرقمية لأمانة عمّان الكبرى، فيكا تناقش لجنة التربية والتعليم رؤية الأحزاب فيما بتعلق بقطاع التربية والتعليم والتعليم العالي.

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