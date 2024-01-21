لقاء مرتقب بين النواب والفريق الاقتصادي الحكومي

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- Khaberni) خبرني - تناقش اللجنة المالية في مجلس النواب، الأحد، بحضور الفريق الاقتصادي الحكومي، مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2024، الذي تقدّر فيه قيمة النفقات الجارية بـ 10642 مليون دينار، بزيادة 854 مليون دينار أو ما نسبته 8.7% مقارنة بعام 2023.
كما تناقش لجنة الاقتصاد الرقمي والريادة النيابية الخدمات الإلكترونية والرقمية لأمانة عمّان الكبرى، فيكا تناقش لجنة التربية والتعليم رؤية الأحزاب فيما بتعلق بقطاع التربية والتعليم والتعليم العالي.
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