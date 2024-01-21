العراق يكسب مصر في بطولة الإمارات الرباعية للمنتخبات الأولمبية

فاز منتخب العراق الأولمبي لكرة القدم على شقيقه المصري بهدف دون رد بإمضاء لاعبه هلو فائق "د90" في المباراة التي احتضنها ملعب اتحاد الإمارات لكرة القدم، في إطار بطولة الإمارات الرباعية للمنتخبات الأولمبية، بمشاركة الإمارات والسعودية والعراق ومصر.

وتمثل البطولة فرصة إعداد مميزة قبل خوض منتخبات الإمارات والسعودية والعراق، تحدي نهائيات كأس آسيا ابريل المقبل في قطر، والمؤهلة إلى أولمبياد باريس.

وأشار عبدالجبار هاشم، المدير الإداري لمنتخب العراق الأولمبي، إلى أن العراق قدم اداء جيدا خلال المباراة أمام شقيقه المصري، المعروف بقوته، مشددا على أن راضي شنيشل، مدرب الأولمبي العراقي، لعب بطريقة استطاع من خلالها منتخب العراق، الحد من خطورة نظيره المصري، والسعي إلى تحقيق الفوز، منوها إلى أن الأولمبي العراقي، أضاع فرصا سانحة عدة.

ولفت عبدالجبار هاشم، إلى أن بطولة الإمارات الرباعية، تمثل فرصة جيدة لاستكمال برنامج إعداد الأولمبي العراقي لخوض النهائيات الآسيوية، مشيرا إلى أن منتخب العراق الأولمبي، يضم كوكبة من اللاعبين المميزين الذين بمقدورهم تقديم مستويات فنية عالية.





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